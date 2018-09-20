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Блокчейн-конференция CryptoEvent RIW - впервые в рамках Russian Internet Week

21.09.2018 14:26 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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21-23 ноября в Москве пройдет CryptoEvent RIW - международная конференция и выставка, посвященная блокчейну, криптовалютам и развитию FinTech. Мероприятие состоится в рамках крупнейшего IT-события России, Russian Internet Week 2018, и объединит более 3000 участников. 

Впервые за 11-летнюю историю Russian Internet Week участники смогут посетить независимое событие, полностью посвященное вопросам блокчейна в России. В течение 3-х дней на территории ВДНХ выступят более 90 спикеров из России и СНГ: топ-менеджеры российских крипто-компаний, владельцы блокчейн-платформ, IT-директора, юристы и маркетологи ICO-отрасли, признанные специалисты в области информационной безопасности и другие ключевые фигуры крипто-рынка.

Блокчейн-конференция CryptoEvent RIW - впервые в рамках Russian Internet Week




 

Спикеры выступят в двух залах мероприятия - “Восток” и “Запад”. Основными темами обсуждений станут законодательство в области криптовалют и госрегулирование блокчейна, маркетинг и PR блокчейн-проектов, ICO как инструмент привлечения инвестиции, а также блокчейн в геймдев.

Свое участие подтвердили Иван Петуховский, co-founder криптовалютной биржи EXMO; Владимир Никитин, ТОP 1 ICO Adviser по версии ICOBench;  Питер Бел, основатель Byzantium и бывший редактор CoinTelegraph и другие. 

Отдельная зона на мероприятии - блокчейн-выставка перспективных компаний, среди которых платформы, разработанные на базе этой технологии, ICO-проекты, криптобиржи, сервисы обмена криптовалют, производители майнингового оборудования и другие. В общей сложности ожидается более 50 экспонентов. 

Нетворкинг является неотъемлемой частью блокчейн-конференций, CryptoEvent RIW не станет исключением. На конференции будут выделены специальные зоны для деловых знакомств, переговоров и спокойного общения. 

“Блокчейн продолжает оставаться главным трендом IT-индустрии, как в свое время BigData или искусственный интеллект, - считает Николай Волосянков, CEO CryptoEvent, организатор криптоконференций.  - Судя по тому, что мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн выросли в 2,2 раза за этот год, тенденция сохранится еще долгое время. Стратегическое партнерство с RIW позволит обратить особое внимание на эту отрасль и глобально подвести итоги 2018-го крипто-года”. 

Russian Internet Week (11-я Неделя Российского Интернета, RIW 2018), в рамках которого пройдет CryptoEvent RIW, это ежегодное главное осеннее выставочно-конференционное событие пяти отраслей цифровой экономики: интернета, телекома, медиа, технологий, софта. Мероприятие объединяет многопотоковый форум (представленный тематическими блок-конференциями), выставку, шоу высоких технологий, а также множество внепрограммных культурно-развлекательных мероприятий (премий, презентаций и промо-акций). 

Билеты на CryptoEvent RIW можно приобрести на сайте конференции

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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21-23 ноября в Москве пройдет CryptoEvent RIW - международная конференция и выставка, посвященная блокчейну, криптовалютам и развитию FinTech.
 
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