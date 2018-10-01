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Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

02.10.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Vivo V11 — новый смартфон китайского производителя. Его главная отличительная черта — встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. В Беларуси за устройство просят 949 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем, стоит ли он своих денег.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Как работает экранный сканер отпечатков пальцев

Сканер отпечатков пальцев установлен в нижней части экрана Vivo V11. На личный взгляд автора обзора, такое расположение — самое выигрышное. Ведь для того чтобы снять блокировку, когда аппарат лежит на столе, его не нужно переворачивать.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Первоначальная настройка экранного датчика происходит так же, как в большинстве других смартфонов с обычными сканерами. Палец необходимо под разными углами прикладывать к небольшой подсвечивающийся зоне, после нескольких прикосновений информация об отпечатке заносится в память устройства.

Когда телефон заблокирован, на AMOLED-дисплее Vivo V11 ничего не отображается. Но стоит взять аппарат в руку, и снизу панели появляется небольшой значок в виде отпечатка. Прикладываем к нему палец, и смартфон разблокируется.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей
Интересно, что экранный сканер отпечатков пальцев работает даже через заранее нанесенную защитную пленку на экране

Правда, назвать процесс сверхбыстрым не получается: на него явно уходит больше времени в сравнении с «традиционными» сенсорами. По ощущениям, на разблокировку Vivo V11 таким способом тратится больше секунды. К тому же палец необходимо некоторое время подержать на пиктограмме с отпечатком. Если убрать палец слишком рано, смартфон вас вряд ли узнает.

К точности распознавания также есть вопросы. Навскидку датчик правильно определяет владельца шесть-семь раз из десяти. Зато прикладывать палец можно под любым углом, даже вверх тормашками.

В целом экранным сканером отпечатков вполне можно пользоваться, хотя самым быстрым способом разблокировки его не назовешь. Vivo V11 поддерживает функцию распознавания лиц. По скорости она значительно превосходит дактилоскопический сенсор, но уступает ему по уровню защищенности (об этом предупреждает сам смартфон: чужак может воспользоваться фотографией владельца).

«Китайский» дизайн

На официальном сайте производителя материал, из которого изготовлена задняя поверхность Vivo V11, не указан. По ощущениям, крышка напоминает пластик. К нам на обзор попала версия в градиентном цвете, меняющая «окрас» от голубого оттенка к темно-синему.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

На наш взгляд, золотые элементы вроде окантовки основной камеры лишь ухудшают дизайн смартфона, визуально удешевляют его и делают более «китайским». Небольшой вес смартфона в 156 граммов только усиливает это чувство. Субъективно при чуть большем весе устройство ощущалось бы солиднее.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Впрочем, пользоваться аппаратом одной рукой достаточно удобно. При некоторой сноровке даже получится дотянуться до верхнего угла 6,41-дюймового дисплея большим пальцем без перехвата смартфона. Еще один плюс — комплект поставки, в который, кроме самого гаджета и адаптера питания, входят защитный чехол и наушники.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Из спорных элементов — морально устаревший порт microUSB, а не новый USB Type-C. Зато Vivo V11 позволяет одновременно использовать две nanoSIM-карты и карту памяти формата microSD.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Экран с «капелькой»

Диагональ дисплея Vivo V11 составляет 6,41 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей, матрица — Super AMOLED. Благодаря сочетанию подобных характеристик изображение выглядит здорово и серьезных нареканий не вызывает.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

В верхней части дисплея находится небольшой вырез в виде капельки, в которой располагается фронтальная камера. Такое решение выглядит аккуратнее и лаконичнее в сравнении с массивными вырезами в некоторых смартфонах других производителей.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Как и подобает AMOLED-экранам, цветопередача очень насыщенная, с натуральным черным цветом. Максимальной яркости в большинстве случаев достаточно, но на солнце экран иногда «слепнет». Отметим, что «родовой» болезни AMOLED-панелей с уходом белого цвета в другие оттенки Vivo V11 почти не подвержен.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

При желании в настройках также получится отрегулировать цветовую температуру экрана на более холодные иди теплые оттенки. Словом, большинству пользователей дисплей Vivo V11 должен понравится.

Производительности достаточно, но не более того

Vivo V11 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 вместе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Полные технические характеристики смотрите в таблице ниже:

Экран 6,41 дюйма, 2340×1080 пикселей, Super AMOLED
Процессор Qualcomm Snapdragon 660
Память, ГБ 6/128 ГБ, microSD есть (до 256 ГБ)
Фронтальная камера 25 Мп (f/2.0)
Основная камера 12 Мп и 5 Мп (f/1.8 и f/2.4).
Аккумулятор 3400 мА·ч
Габариты и вес

157,91×75,08×7,9 мм, 156 граммов

Для сравнения: Snapdragon 660 используется в популярном Xiaomi Mi A2 (наш обзор), официальная цена которого в Беларуси в сравнении с Vivo V11 ниже почти на 300 рублей. А в Pocophone F1 от Xiaomi (обзор) с идентичной стоимостью в 949 рублей установлен топовый процессор Snapdragon 845, вдвое превосходящий по мощности 660-й чип.

При всем этом недостатка в производительности при использовании Vivo V11 не ощущается. В AnTuTu аппарат набирает около 130 тысяч баллов, чего до сих пор более чем достаточно для любых задач — от серфинга в Сети с прокручиванием ленты в Instagram до «тяжелых» игр вроде WOT Blitz. В последней fps редко опускается ниже 60 кадров в секунду.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Единственная ложка дегтя — фирменная оболочка Funtouch OS 4.5 (на базе Android 8.1). Она старается походить на iOS от Apple и, по личному мнению автора обзора, только обезличивает аппарат.

День-полтора работы на одном заряде

Vivo V11 оснащается аккумулятором на 3400 мАч и от полного заряда в зависимости от интенсивности использования может проработать до полутора суток. Это подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu Tester, в котором V11 набрал 8,2 тысячи баллов — выше среднего.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

В независимом тесте автономности ресурса GSMArena смартфон также проявил себя с лучшей стороны и набрал 98 часов. Для сравнения: Samsung Galaxy S9+ показал результат в 86 часов, Huawei P20 Pro — в 89 часов, iPhone Xs — в 72 часа.

К плюсам относится и технология «двойной быстрой зарядки». На сайте производителя сказано, что «параллельное соединение двух зарядных чипов обеспечивает максимальную безопасность во время зарядки». На практике от 0 до 100% через комплектный адаптер питания аппарат заряжается 1 час и 35 минут.

Камера

Основная камера в Vivo V11 — двойная, на 12 Мп (f/1.8) и 5 Мп (f/2.4). Дополнительный модуль используется для размытия заднего фона на фотографиях, в наличии и искусственный интеллект. Последний определяет, какие объекты находятся в кадре и автоматически оптимизирует параметры съемки.

Все фотографии ниже сделаны на полностью автоматических настройках с включенным ИИ:

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Как и во многих смартфонах других производителей (например, Xiaomi и Huawei), искусственный интеллект в большинстве случаев просто делает фотографии более контрастными. Впрочем, детализация от этого не страдает, и днем снимки получаются вполне приличного качества для смартфона за 949 рублей.

Важно, что это получается сказать и про кадры, созданные ночью при недостатке света. Хотелось бы, чтобы снимки выходили более светлыми, но шумов и ореолов возле фонарных столбов на них нет.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Фронтальная 25-мегапиксельная камера также заслуживает похвалы — селфи-снимки отличаются хорошей детализацией и естественными цветами. Взгляните сами:

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Резюме

К основным плюсам Vivo V11 относится контрастный AMOLED-экран, возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также время автономной работы (до полутора дней). Основная камера немного уступает конкурентам в лице аппаратов Samsung и Huawei, зато фронтальный модуль позволяет делать отличные селфи-снимки.

Обзор смартфона Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев в экране за 949 рублей

Из спорных моментов — главная «фишка» смартфона в виде сканера отпечатков пальцев в экране. Он работает медленнее в сравнении с обычными дактилоскопическими сенсорами и не всегда определяет владельца (среднее количество правильных срабатываний — шесть-семь раз из десяти). Выручает функция распознавания лиц, которая почти не дает сбоев, но не отличается высокой степенью защиты.

К субъективным минусам также отнесем дизайн корпуса с золотыми элементами и оболочку операционной системы, копирующую iOS от Apple.

Из основных конкурентов Vivo V11 выделяется недавний Pocophone F1 от компании Xiaomi. Его официальная цена совпадает со стоимостью Vivo V11 и составляет 949 рублей. При этом смартфон от Xiaomi оснащается более емким аккумулятором и куда более производительным «железом».

 
 
Ссылка на источник 95
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Vivo V11 — новый смартфон китайского производителя. Его главная отличительная черта — встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. В Беларуси за устройство...
 
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