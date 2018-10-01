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Bitmain и другие лидеры рынка выступят на форуме Blockchain Life 2018

02.10.2018 13:12 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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До ключевого события криптовалютной индустрии - глобального форума Blockchain Life 2018, 7-8 ноября в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца. Состав спикеров вновь пополнился лидерами криптовалютной отрасли: ведущим мировым производителем оборудования для майнинга Bitmain, владельцами крупнейшего паблика в телеграме “10 долларов Баффета” (Алик Арсланов и Артем Попов) и другими ведущими специалистами отрасли. 

Bitmain и другие лидеры рынка выступят на форуме Blockchain Life 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе крупнейшего форума индустрии более 80 международных спикеров и 11 панельных дискуссий по тематикам:

- Криптовалютный трейдинг. Как зарабатывать на падающем рынке?
- Криптовалютные фонды. Секреты успешного инвестирования.

- Мировые лидеры в сфере криптовалютных бирж. Секреты и инсайды.

- Блокчейн - особенности технологии в 2018. Внедрение блокчейна в бизнес

- Актуальные тренды рынка криптовалют

- Реклама ICO и криптовалютных проектов. Новые и эффективные каналы трафика.

- Секреты успешного ICO в 2018

- Государство и Блокчейн
- Технологичные решения для криптовалютной индустрии
- Юридические аспекты криптовалютного мира.
- Эффективный майнинг. Проблемы и решения.

Программа форума сформирована на 80% и доступна на сайте https://blockchain-life.com/ru/

В скором времени организаторы обещают обнародовать секретных спикеров (в прошлом году одним из секретных спикеров был советник Президента РФ Герман Клименко). Ожидается анонс не только первых лиц государства, но и ведущих лидеров индустрии, основателей и владельцев мировых компаний отрасли и знаменитостей.

У ICO проектов есть уникальная возможность выступить перед крупнейшими Азиатскими и Европейскими фондами в рамках ICO Pitch. Количество мест на выступление стремительно заканчивается.

Генеральным спонсором форума выступает международная криптовалютная платформа Goldjob International, а специальным Diamond партнером - трейдинговая платформа BigX.

На форум уже распродана большая часть билетов, спешите купить билет по доступной цене до подорожания 2 октября. При каждом анонсе секретного спикера, цена на участие будет повышаться.

Купите билет на событие года прямо сейчас - https://blockchain-life.com/ru/



 
Теги: Курсы валют
 
 
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До ключевого события криптовалютной индустрии - глобального форума Blockchain Life 2018, 7-8 ноября в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца.
 
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