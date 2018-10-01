Bitmain и другие лидеры рынка выступят на форуме Blockchain Life 2018

До ключевого события криптовалютной индустрии - глобального форума Blockchain Life 2018, 7-8 ноября в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца. Состав спикеров вновь пополнился лидерами криптовалютной отрасли: ведущим мировым производителем оборудования для майнинга Bitmain, владельцами крупнейшего паблика в телеграме “10 долларов Баффета” (Алик Арсланов и Артем Попов) и другими ведущими специалистами отрасли.







В программе крупнейшего форума индустрии более 80 международных спикеров и 11 панельных дискуссий по тематикам:



- Криптовалютный трейдинг. Как зарабатывать на падающем рынке?

- Криптовалютные фонды. Секреты успешного инвестирования.

- Мировые лидеры в сфере криптовалютных бирж. Секреты и инсайды.

- Блокчейн - особенности технологии в 2018. Внедрение блокчейна в бизнес

- Актуальные тренды рынка криптовалют

- Реклама ICO и криптовалютных проектов. Новые и эффективные каналы трафика.

- Секреты успешного ICO в 2018

- Государство и Блокчейн

- Технологичные решения для криптовалютной индустрии

- Юридические аспекты криптовалютного мира.

- Эффективный майнинг. Проблемы и решения.



Программа форума сформирована на 80% и доступна на сайте https://blockchain-life.com/ru/



В скором времени организаторы обещают обнародовать секретных спикеров (в прошлом году одним из секретных спикеров был советник Президента РФ Герман Клименко). Ожидается анонс не только первых лиц государства, но и ведущих лидеров индустрии, основателей и владельцев мировых компаний отрасли и знаменитостей.



У ICO проектов есть уникальная возможность выступить перед крупнейшими Азиатскими и Европейскими фондами в рамках ICO Pitch. Количество мест на выступление стремительно заканчивается.



Генеральным спонсором форума выступает международная криптовалютная платформа Goldjob International, а специальным Diamond партнером - трейдинговая платформа BigX.

На форум уже распродана большая часть билетов, спешите купить билет по доступной цене до подорожания 2 октября. При каждом анонсе секретного спикера, цена на участие будет повышаться.



Купите билет на событие года прямо сейчас - https://blockchain-life.com/ru/







