|
Bitmain и другие лидеры рынка выступят на форуме Blockchain Life 2018
02.10.2018 13:12 — Новости Hi-Tech | Bybanner
До ключевого события криптовалютной индустрии - глобального форума Blockchain Life 2018, 7-8 ноября в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца. Состав спикеров вновь пополнился лидерами криптовалютной отрасли: ведущим мировым производителем оборудования для майнинга Bitmain, владельцами крупнейшего паблика в телеграме “10 долларов Баффета” (Алик Арсланов и Артем Попов) и другими ведущими специалистами отрасли.
В программе крупнейшего форума индустрии более 80 международных спикеров и 11 панельных дискуссий по тематикам:
- Криптовалютный трейдинг. Как зарабатывать на падающем рынке?
- Мировые лидеры в сфере криптовалютных бирж. Секреты и инсайды.
- Блокчейн - особенности технологии в 2018. Внедрение блокчейна в бизнес
- Актуальные тренды рынка криптовалют
- Реклама ICO и криптовалютных проектов. Новые и эффективные каналы трафика.
- Секреты успешного ICO в 2018
- Государство и Блокчейн
На форум уже распродана большая часть билетов, спешите купить билет по доступной цене до подорожания 2 октября. При каждом анонсе секретного спикера, цена на участие будет повышаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До ключевого события криптовалютной индустрии - глобального форума Blockchain Life 2018, 7-8 ноября в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)