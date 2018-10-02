Редкий случай: американец умер из-за пожирающей мозг амебы из бассейна

Серфер из Нью-Джерси погиб из-за болезни, вызванной редким одноклеточным организмом неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Он обитает в теплый водоемах и убивает почти всех, кто им заражается, пишет Live Science .



Фабрицио Стабиль. Изображение: gofundme.com

29-летний Фабрицио Стабиль отдыхал в городе Уэйко в Техасе. Он посещал местный аквапарк и купался в его бассейнах. 16 сентября он вернулся в Нью-Джерси и почувствовал сильную головную боль. Его доставили в больницу с лихорадкой. 20 сентября ему поставили диагноз: первичный амебный менингоэнцефалит. В его спинномозговой жидкости обнаружили амебу под названием неглерия Фоулера. На следующий день мужчина скончался.

Представители местного Центра по контролю и профилактике заболеваний отобрали для исследования воду из бассейна, где купался Стабиль. Пока наличие в них неглерии Фоулера не подтверждено, но «не будет неожиданностью, если образцы окажутся положительными», отмечает Wired .



Неглерия Фоулера. Изображение: cdc.gov

Неглерия Фоулера — это амеба, которая живет в теплой пресной воде. Человек может заразиться ей, если загрязненная микроорганизмом вода попадет в нос. Оттуда она пробирается в обонятельный нерв и оказывается в головном мозге. Она питается тканями лобных долей мозга, вызывая тяжелое воспалительное заболевание, которое приводит к отеку мозга и смерти.

Человек не может заразиться неглерией Фоулера, выпив зараженную воду. Даже плавание в зараженном водоеме может обойтись без последствий. Заболевание не передается от человека к человеку. У амебы есть только один путь в организм — через нос.

Случаи заражения неглерией Фоулера крайне редки. С 1962 по 2017 год в США зарегистрировано 143 таких случая. Уровень смертности очень высок и превышает 97%. Из 143 зарегистрированных случаев заболевания выжили только четверо. Неизвестно, были ли случаи заражения неглерией Фоулера в Беларуси. Инструкция для медиков по диагностике энцефалитов упоминает этот микроорганизм в графе «завозные случаи» и относит плавание к факторам риска.