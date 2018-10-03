Топовый смартфон LG с пятью камерами за 900 долларов представлен официально

LG представила новый флагманский смартфон — V40 ThinQ. Его главная особенность — три основные и две фронтальные камеры, пишет Gizchina.



Источник: engadget

Тройка основных фотомодулей находится на задней стороне аппарата и расположена горизонтально. Главный датчик — 12 Мп, с углом обзора в 78 °C, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.5. Второй модуль широкоугольный, на 107 °C. Его разрешение — 16 Мп (f/1.7). Разрешение третьего телефото датчика — 12 Мп, он обеспечивает двукратный зум. В наличии и искусственный интеллект для автоматического улучшения кадров.



Источник: engadget

Подобная комбинация сенсоров позволяет фотографировать с гораздо более широкой перспективы, не отступая или приближаясь к объекту съемки. Функция Triple Shot делает фотографию сразу с трех модулей. Режим Cine Shot создает короткие ролики, на которых можно выбрать движущийся участок, и оставить другие объекты статичными.

Фронтальная камера — двойная, на 8 Мп и 5 Мп. Второй модуль — широкоугольный, и нужен для фотографирования с эффектом боке (размытия заднего фона).



Источник: engadget

К другим параметрам V40 ThinQ относится P-OLED-экран на 6,4 дюйма с разрешением QHD+, процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD, а также 32-битный аудио чип и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.

В продажу в США новинка поступит 18 октября за 900 долларов.

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