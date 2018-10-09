Что ждет участников форума «Стартап года 2018»

8 декабря 2018 года в лучшем отеле белорусской столицы Double Tree by Hilton состоится итоговое событие « Стартап года 2018 ». В рамках мероприятия пройдет международный конкурс стартапов.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний, которые создают новые технологические решения, внедряют инновации, ищут прорывные идеи и лучшие команды.

«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с заинтересованными партнерами. Именно эту миссию выполняет компания «Стартап технологии», организатор форума «Стартап года», которая вот уже много лет создает в Беларуси стартап-движение. Начало этому движению было положено во время самых первых стартап-мероприятий в нашей стране, таких как Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Investor Day и многих других, проводимых центром поддержки предпринимательства «Стартап технологии».

На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.

«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку.

Форум предназначен для компаний, которые создают и внедряют, ищут и покупают новые технологии и решения.

Отметим, что «Стартап года» отличается от классических конференций, где почти все время посвящено прослушиванию лекций. Здесь упор делается на живое общение спикеров с аудиторией, конкретные ответы на вопросы слушателей, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга:

1. бизнес-аллея,

2. зал для быстрых знакомств,

3. зал для переговоров,

4. переговорная комната,

5. бизнес-обед,

6. гала-ужин,

7. комната для членов жюри.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд мотивации! Среди спикеров конференции «Стартап года» успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран: Беларусь, Россия, Израиль, Польша, США, Украина, Литва, Латвия, Германия, Италия, Нидерланды.

Среди гостей конференции - успешные ИТ-предприниматели, ТОП-менеджеры ИТ-компаний, инвесторы, представители банков, консалтинговых, аудиторских, юридических, маркетинговых и других сервисных компаний.

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект - «Стартап года».

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

Для авторов стартапов:

профессиональная оценка проектной работы;

широкая аудитория, перед которой вы презентуете идеи;

шанс получить инвестиции для своего проекта;

возможность выиграть денежный приз и получить подарки от спонсоров.

Для экспертов и инвесторов:

возможность выступить с мастер-классом или поучаствовать в панельной дискуссии;

выбрать интересный для инвестирования проект;

найти хорошую команду разработчиков.

Успейте зарегистрировать свой проект, чтобы стать частью самого масштабного стартап-события 2018 года!

Подать заявку на участие в отборе вы можете по предложенной форме на сайте http://startupbelarus.by до 30 ноября 2018 года.