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Технологию белорусов купила "самая инновационная компания в мире"
11.10.2018 08:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Стартап из Беларуси FriendlyData подписал соглашение о покупке технологии с крупной американской компанией ServiceNow, которая возглавляет рейтинг инновационности Forbes. Об этом сообщил CEO FriendlyData Михаил Румянцев
Компании не разглашают сумму сделки.
Интеграция поискового интерфейса, разработанного FriendlyData, в платформу ServiceNow обеспечит более быстрый и легкий доступ к данным для тысяч организаций, клиентов ServiceNow.
«Вместе с ServiceNow мы сможем вывести технологию на новый уровень, используя ресурсы и данные глобальной компании, и сделать технологию доступной для тысяч компаний по всему миру», — заявил Михаил Румянцев, CEO FriendlyData.
ServiceNow — признанный лидер в области управления ИТ-услугами (Gartner). Приложения компании автоматизируют и оптимизируют важные бизнес-процессы в крупных корпорациях, упрощая работу сотрудников ИТ отдела, отдела кадров, департамента по работе с клиентами, службы безопасности. Ожидается, что выручка ServiceNow в 2018 году достигнет 3 млрд долларов, рыночная капитализация компании на данный момент составляет более 35 млрд долларов.
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Стартап из Беларуси FriendlyData
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