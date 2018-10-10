Стартап из Беларуси FriendlyData подписал соглашение о покупке технологии с крупной американской компанией ServiceNow, которая возглавляет рейтинг инновационности Forbes. Об этом сообщил CEO FriendlyData Михаил Румянцев



Фото: itmentor.by

Компании не разглашают сумму сделки.

Интеграция поискового интерфейса, разработанного FriendlyData, в платформу ServiceNow обеспечит более быстрый и легкий доступ к данным для тысяч организаций, клиентов ServiceNow.

«Вместе с ServiceNow мы сможем вывести технологию на новый уровень, используя ресурсы и данные глобальной компании, и сделать технологию доступной для тысяч компаний по всему миру», — заявил Михаил Румянцев, CEO FriendlyData.

ServiceNow — признанный лидер в области управления ИТ-услугами (Gartner). Приложения компании автоматизируют и оптимизируют важные бизнес-процессы в крупных корпорациях, упрощая работу сотрудников ИТ отдела, отдела кадров, департамента по работе с клиентами, службы безопасности. Ожидается, что выручка ServiceNow в 2018 году достигнет 3 млрд долларов, рыночная капитализация компании на данный момент составляет более 35 млрд долларов.

FriendlyData — компания, основанная белорусами, которая разрабатывает поисковой интерфейс для работы с корпоративными базами данных. FriendlyData позволяет не техническим специалистам задавать вопросы о данных компании на естественном языке и получать необходимую для принятия решения информацию, не используя SQL и не обладая знаниями о структуре баз данных. Способность компании эффективно использовать данные для принятия решений является критически важной, и FriendlyData решает эту задачу, делая данные доступными и понятными для всех сотрудников компании.