ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» станет резидентом свободной экономической зоны «Минск»

Так же они рассказали о том, что в рамках зоны, будет реализовываться проект по строительству авиаремонтного завода, который находится на территории Национального аэропорта Минск. По официальным данным, затраты будут превышать 12 миллионов долларов.

СЭЗ «Минск» была основана в 1998 году. Главной целью создания было привлечение, как отечественных инвестиций, так и из других стран, так же создание и развитие различных производств, которые будут основаны на новейших технологиях и др.

Что касаемо резиндентов, то свою деятельность осуществляют 110 белорусских предприятий. Важно отметить, что это и предприятия-гиганты, и весьма мелкие предприятия, которые только начинают свою деятельность по строительству заводов и запуску своего производства.

Из главных преимуществ можно выделить: выгодное географическое положение и свободные участки земли, на которых могут быть построены новые объекты, так же в регионе свои квалифицированные специалисты, которые имеют опыт работы на предприятиях с иностранными вложениями, безвизовый въезд в страну и многое другое.

Территория менялась несколько раз и сейчас она составляет 2791,45 га. Летом этого года в состав включены новые участки в таких городах Беларуси, как Жодино и Молодечно.

Стоит отметить, что за время своего существования экономическая зона заняла высокие позиции лидерства и привлекла огромные инвестиции. Возможностях привлечения инвестиций в стартапы пойдет речь на конференции « Стартап года », которая уже в четвертый раз пройдет в Республике Беларусь. В этом году мероприятие будет еще более масштабным и представительным. Заявки от стартапов уже принимаются.

