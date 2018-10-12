Что принес Декрет №8 о ПВТ белорусскому ИТ-сектору (взгляд изнутри)

Сегодня ИТ рынок Беларуси переживает период бурного роста. Одним из показателей является резкое увеличение количества резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Так, всего за 9 месяцев резидентами ПВТ стали около 200 новых компаний, а это больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Что же происходит в тех компаниях, которые вступили в ПВТ несколько раньше?



Давно известно, что главное не количество, а качество. В этой связи отрадно, что резиденты ПВТ сегодня демонстрируют впечатляющий рост по таким важных показателям бизнеса как оборот, количество сотрудников и уровень зарплат. А это означает, что развитие индустрии не прекращается. Причиной этому является рост потенциала бизнеса. Однако ключевым фактором успеха является законодательная база, а именно Декрет о ПВТ.



Как отметил в интервью каналу «Стартап технологии» совладелец компании VironIT Максим Осипов, за полтора года количество сотрудников компании удвоилось и достигло ста человек. Также выросла и выручка компании. По словам Осипова, основным фактором роста стала система мотивации менеджеров проектов. В результате введения бонусной системы сотрудники стали более заинтересованы в увеличении прибыли компании, что подстегнуло развитие компании.

В интервью Максим Осипов и его партнер Алексей Граков поделились секретами хедхантинга и обучения сотрудников.



Смотрите полное интервью совладельцев компании VironIT .

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