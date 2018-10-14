7 причин, почему нужно посетить форум Blockchain Life 2018

7-8 ноября в Санкт-Петербурге в стенах ЭкспоФорума состоится крупнейшее событие криптоиндустрии России и Европы - форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2018.



Главная задача форума - объединить мировое криптосообщество, помочь аудитории понять, как можно заработать в одной из самых перспективных сфер современности в конце 2018 года, как создать свой проект в отрасли и добиться успеха.



Мы собрали 7 причин, почему Вам обязательно нужно посетить это глобальное событие:



1. Сенсационный состав спикеров

На форуме выступают ведущие международные эксперты и крупнейшие компании криптоотрасли со всего мира. Впервые на территории России соберутся мировые компании индустрии: криптовалютные биржи Okex, Huobi, Kraken и др, майнинговый гигант Bitmain, создатели и топ-менеджеры криптовалют Nem, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, ведущие Азиатские фонды, инвестирующие в стартапы и др. Спикеры поделятся с участниками способами заработка на криптовалютах и блокчейне, особенностями трейдинга, опытом построения успешного проекта в сфере блокчейна и инсайдами о будущем индустрии.

Выступления носят эксклюзивный и закрытый характер, поэтому видеосъемка в зале строго запрещена. Данную информацию можно услышать только в конференционных залах форума. Полный список спикеров Blockchain Life 2018. 2. Глобальное событие в отрасли - более 5 000 участников

Форум Blockchain Life 2018 - одно из крупнейших мировых событий индустрии. На одной площадке соберутся криптотрейдеры, представители мировых криптобирж, топ-менеджеры и владельцы ведущих азиатских фондов, владельцы ICO проектов, частные инвесторы, предприниматели из самых разных сфер, блокчейн-эксперты, разработчики на блокчейне и майнеры. Мы советуем посетить мероприятие не только профессионалам, но и начинающим крипто-энтузиастам, так как большинство докладов формируются специально для широкой аудитории. Всего в форуме примут участие гости из 70 стран. Большие делегации ожидаются из Азии, Западной и Восточной Европы,США, Канады, Индии и других регионов. Десятки участников прилетают на форум на частных джетах. 3. Место проведения - лучшая площадка страны - Экспофорум Форум состоится на крупнейшей площадке России, одной из ведущих площадок Европы - КВЦ “Экспофорум”. Это универсальная платформа, на которой проводятся все самые значимые мероприятия страны: Петербургский Международный Экономический Форум, Газовый форум и многие другие. Общая площадь форума Blockchain Life - более 15.000 квадратных метров, которые включают в себя выставочную зону, два конференционных зала, зону кофе-брейка, зону VIP и зоны нетворкинга. 4. Крупнейшая выставка мировых компаний

Выставочное пространство занимает 3 тысячи квадратных метров на котором представлено более 120 компаний отрасли. Среди компаний: криптовалютные биржи, майнинговый пулы, ICO стартапы, блокчейн-проекты, рейтинговые агентства, поставщики оборудования для майнинга и др. Если вы в поиске надежных партнеров, заказчиков или подрядчиков, выставка форума - это универсальная площадка для получения деловых контактов. Стать участников выставки. 5. Секции по всем актуальным вопросам индустрии.

В программе форума - 11 секций по самым актуальным темам отрасли на конец 2018 года. Участники смогут узнать мнение экспертов и задать вопросы, которые волнуют лично их. Инсайды будут звучать как со сцены, так и в кулуарах форума. Самой животрепещущей темой остается вопрос регулирования блокчейна государственными структурами. В данной секции примут участие первые лица государственной власти Российской Федерации и представители ассоциаций. В прошлом году в качестве специального гостя выступал советник Президента РФ Герман Клименко.



О существовании и функционировании первого в мире децентрализованного автономного правительства на Форуме расскажет Президент Свободной Республики Либерленд - Вит Едличка. Подробная программа и список тем форума. 6. ICO Pitch с участием Азиатских и Европейских фондов





В рамках работы второго дня форума у представителей ICO проектов будет возможность презентовать свой проект крупнейшим Азиатским и Европейским фондам, которые впервые приезжают в Россию специально на Blockchain Life 2018. Почему это действительно ценно? В среднем, Road Show по Азиатскому региону обходится для ICO проекта в несколько десятков, а иногда и сотен тысяч долларов. Презентуя свой проект в рамках крупнейшего форума в Европе, Российские и Европейские проекты могут привлечь финансирование, встретившись с фондами прямо в своем регионе.



Неудивительно, что осталось буквально несколько свободных мест для презентации своего проекта. Список фондов и форматы участия доступны на странице . 7. Фирменная AfterParty





Для чего проводится AfterParty? Не только для отдыха после двух насыщенных дней форума. AfterParty обязательно посещают международные спикеры, фонды, владельцы и топ-менеджеры крупных мировых проектов. Это прекрасная возможность для неформального общения, новых знакомств и инсайдов. Вот одна из историй с AfterParty Blockchain Life 2017 года:

“В 2017 году в зоне для VIP участников на AfterParty был трейдер, который хвастался всем, что он купил Ripple и ждет в ближайшую неделю рост на 50-60%. Он рассказал, что цена не смогла пробить мощный технический уровень поддержки, отскочив от него 4 раза, и сейчас с 0.185 котировки пойдут к отметке 0.2, а потом 0.25, и он будет вкладывать много, так как очень долго ждал этот надежный сигнал. Через 8 дней Ripple вырос на 40%.”



Те, кто воспользовался наводкой, успели полностью окупить свое участие в десятки раз. И такие истории встречаются каждый год. Все подробности AfterParty. “ Одно знакомство на мероприятии может кардинально изменить Вашу жизнь”

Сергей Хитров, главный организатор Blockchain Life 2018



Билеты стартуют от 2999 рублей, успейте купить билет до SOLD OUT - https://blockchain-life.com/ru/

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