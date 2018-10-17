Потерял сознание на пять секунд: в США пилот F-16 погиб из-за сильнейшей перегрузки

Стали известны причины катастрофы истребителя F-16CM пилотажной группы ВВС США Thunderbirds, сообщает Business Insider. Инцидент произошел в 10.30 утра по местному времени, когда Майор Стивен Дель Баньо совершал тренировочный полет.



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Комиссия, расследовавшая инцидент установила, что перегрузка в 8,56 G на пять секунд «отключила» пилота, после чего он не успел выровнять машину и разбился.

Перед самой катастрофой, выполняя маневр названный Split S, пилот пролетел вниз головой около секунд с большими перегрузками. Это снизило его кровяное давление и сердечный ритм в самый неподходящий момент. Майор Стивен Дель Баньо пришел в себя за секунду до столкновения с землей, но предпринять что-либо не успел.