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Рассекречена диета шпионов ЦРУ, которые летали на U-2

22.10.2018 06:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Программа физических упражнений и питания для пилотов самолетов-шпионов U-2 ЦРУ была опубликована на сайте некоммерческой организации MuckRock. Документ долгое время находился под грифом «секретно».

Рассекречена диета шпионов ЦРУ, которые летали на U-2

U-2 создавался специально для наблюдений за территорией Советского Союза по заказу ЦРУ. Самолет летал очень высоко — 21 км и создавал массу неудобств не только советской ПВО, но и собственно пилоту.

Полет на высоте 20 000 м длился около 8−9 часов, все это время нельзя было ни есть, ни пить — тяжелый летный костюм и гермошлем не позволяли. Малую нужду справить можно было, а вот большую — нет. Отсутствие механизма дефекации, компенсировалось специальным сбалансированным питанием не дающим большого количества отходов, а также правильным режимом перед полетом.

Например, пилотам было рекомендовано спать не менее десяти часов и провести шесть часов выполняя легкие упражнения — плавание, игра в гольф, а также расслабляющие действия — шахматы, игральные карты, свидания с семьей.

Рассекречена диета шпионов ЦРУ, которые летали на U-2

Для пилотов практиковалась высокобелковая диета, практически не дающая отходов. Вся поступившая в организм пища должна была полностью поглощаться из желудочно-кишечного тракта, не оставляя фекалий и кишечных газов.

Разрешены были постное мясо, рис, кофе, чай, лапша, творог, яйца, супы и овощи. Под строжайшим запретом были пирожные и торты, нельзя было употреблять жареную пищу, фрукты, соленые огурцы, орехи и сыр.

Рассекречена диета шпионов ЦРУ, которые летали на U-2

Молоко и печенье было разрешено в крайнем случае, если между полетами был значительный промежуток. Что касается алкоголя, то небольшое количество ликера вечером перед полетами разрешалось, а вот пиво было запрещено напрочь из-за того, что вызывает повышенную выработку кишечных газов.

Пилоты U-2 были настоящими шпионами, они проходили специальную подготовку, а также в каждый полет снабжались часами, драгоценностями и другими предметами, необходимыми для расчетов с местным населением, если их собьют во время задания.

 
 
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Программа физических упражнений и питания для пилотов самолетов-шпионов U-2 ЦРУ была опубликована на сайте некоммерческой организации MuckRock. Документ долгое время...
 
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