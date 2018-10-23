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Гавайский остров неожиданно ушел под воду

24.10.2018 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Остров Ист, который входит в состав архипелага Гавайские острова, почти полностью ушел под воду после разрушительного урагана Валака. Об этом пишет издание Honolulu Civil Beat со ссылкой на данные местных специалистов по климату.

Гавайский остров неожиданно ушел под воду
Остров Ист до шторма в мае 2018 года. Изображение: U.S. Fish and Wildlife Service / civilbeat.org
Гавайский остров неожиданно ушел под воду
Остров Ист после шторма в октябре 2018 года. Изображение: U.S. Fish and Wildlife Service / civilbeat.org

Ураган прошел еще в начале октября, однако данные об исчезновении острова ученые подтвердили только в конце месяца. Валака относился к категории 4 по шкале потенциального ущерба, что соответствует значению «огромный».

Специалисты ожидали, что Ист рано или поздно окажется под водой, однако полагали, что этот процесс займет несколько десятилетий. В реальности Ист исчез практически за ночь.

«Путь урагана не был результатом изменения климата, — сказал Чип Флетчер, — специалист по климату из Гавайского университета. — Однако его сила и время соответствуют эффектам от потепления океана и ростом глобальных температур, которые усиливают штормы».

Площадь острова Ист составляла всего 4,45 гектара, основные материалы — песок и гравий. До 1952 года на нем была расположена радиолокационная станция береговой охраны США.

Этот остров был важен как место гнездования гавайских зеленых морских черепах. Также на нем родилась часть популяции гавайских тюленей-монахов. Оба вида сейчас под угрозой исчезновения. Специалисты полагают, что большая часть животных в порядке, так как покинула остров до начала шторма.

Климатологи не знают, восстановится ли Ист после катаклизма. Даже если это произойдет, скорее всего, на восстановление погибших кораллов уйдет несколько лет.

 
 
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Остров Ист, который входит в состав архипелага Гавайские острова, почти полностью ушел под воду после разрушительного урагана Валака. Об этом пишет издание Honolulu...
 
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