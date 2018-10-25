ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пророк биткоина Роджер Вер выступит на Blockchain Life 2018

26.10.2018 15:13 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Основатель Bitcoin.com и blockchain.info, один из главных мировых сторонников криптовалюты Роджер Вер выступит с эксклюзивным докладом на крупнейшем форуме Blockchain Life в Санкт-Петербурге, 7-8 ноября.

Начиная с 2011 года, Роджер инвестировал более миллиона долларов в новые стартапы, связанные с криптовалютами, включая Ripple, Bitpay и Kraken. Компания Ver's Memorydealers была первой, кто принял биткойн в качестве оплаты. 

 Пророк биткоина Роджер Вер выступит на Blockchain Life 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За свою активную пропаганду биткоина он получил прозвище Биткойн-Иисус. Сегодня Роджер - один из самых известных людей в мире в отрасли криптовалют и блокчейна.

Тема выступления спикера на форуме Blockchain Life 2018  "Как криптовалюты изменят мир?" Роджер уверен, что биткоин является лучшей формой финансовых средств, существовавшей когда-либо в мире, и, несмотря на множество преград на собственном пути, он сможет значительно улучшить жизнь каждого человека.

Посетить последний форум Blockchain Life на территории России и увидеть выступление Роджера Вера вы сможете только 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

Форум соберет на одной площадке владельцев и представителей ведущих мировых компаний отрасли и государственных структур. Всего ожидается более 5 000 участников.

Спешите приобрести последние билеты на крупнейшее событие мира блокчейна и криптовалют на официальном сайте: https://blockchain-life.com

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Bitcoin.com и blockchain.info, один из главных мировых сторонников криптовалюты Роджер Вер выступит с эксклюзивным докладом на крупнейшем форуме Blockchain Life в...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На старт белорусских продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max никто не пришел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика