В сентябре Apple анонсировала три смартфона — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Первые два аппарата (наш полный обзор ) уже официально продаются в Беларуси , а третий только начинает появляться в странах «первой волны». У нас iPhone Xr можно будет купить с девятого ноября, но нам уже удалось составить о нем первое впечатление и понять, есть ли смысл в покупке более дорогих iPhone Xs после его выхода.





Самое главное различие — в дисплеях

Основное различие между iPhone Xr и старшими iPhone Xs — в дисплеях. В первом устройстве используется 6,1-дюймовая IPS-матрица, которую производитель называет Liquid Retina HD. В более дорогих iPhone Xs и Xs Max это OLED-панели на 5,8 и 6,5 дюймов — Super Retina HD.

Цветопередача экрана iPhone Xr натуральная, без «перегибов» в насыщенные оттенки. Панели iPhone Xs и iPhone Xs Max напротив отображают цвета более ярко и контрастно, но менее естественно.



На фото iPhone Xr

У обеих технологий (IPS и OLED) есть и свои минусы. Например, добиться глубокого черного цвета на IPS-экранах крайне сложно из-за их технических особенностей. На IPS-панелях равномерно подсвечиваются сразу все доступные пиксели, делая черный цвет скорее темно-серым.

У OLED-матриц проблем с этим наоборот нет — в них каждый отдельный пиксель зажигается отдельно и не зависит от соседних точек. Таким образом получается добиться полностью черного цвета простым отключением ненужных в данный момент пикселей.

Правда, с показом других оттенков у OLED-дисплеев иногда случаются промахи — например, под углом белый может становится желтоватым или синеватым.



На фото iPhone Xr

Названные выше особенности относятся и к iPhone Xr вместе с обоими iPhone Xs, но лишь отчасти. Черный цвет в iPhone Xr — лучший их тех, которого можно добиться на IPS-матрице, а OLED-экраны iPhone Xs лишь слегка «синят» под большим наклоном.

Выбирать между iPhone Xr и iPhone XS в части экранов, на наш взгляд, стоит лишь исходя из ваших предпочтений. Нам больше нравятся немного «пережатые» цвета OLED-дисплеев, но не исключаем, что у IPS-матриц также найдутся свои поклонники.

Еще одно различие — в разрешении дисплеев. В «бюджетном» iPhone Xr оно составляет 1792×828 точек (326 ppi), а в iPhone Xs и iPhone Xs Max — 2436×1125 и 2688×1242 пикселей (458 ppi).



На фото iPhone Xr

Зернистости с расстояния вытянутой руки незаметно на всех трех дисплеях, но если поднести iPhone Xr вплотную к лицу, то увидеть отдельные пиксели все же получится. Но в целом, если не рассматривать дисплей с лупой, то никаких нареканий к четкости изображения на iPhone Xr у нас нет.

А еще в iPhone Xr убрали функцию 3D Touch, отвечающую за распознавание силы нажатия на дисплей. На ее место пришло длинное нажатие (функцию назвали Haptic Touch). Проблемой подобное решение назвать мы не рискнем. На наш взгляд, так стало даже немного удобнее.



На фото iPhone Xr

Единственный более и менее существенный недостаток iPhone Xr, связанный с дисплеем, это достаточно толстые рамки по краям панели. В сравнении с iPhone Xs они практически вдвое толще, и это немного раздражает.

Спереди — iPhone X, сзади — iPhone 8

По габаритам iPhone Xr находится прямо между iPhone Xs и iPhone Xs Max. И если с 6,5-дюймовым «максом» управляться одной рукой сложно, а 5,8-дюймового экрана обычной модели не всегда хватает для комфортного серфинга в Сети или просмотра роликов, то 6,1-дюймовый iPhone Xr смело можно назвать «золотой серединой».





Предположим, что устройство такого размера подойдет большинству пользователей. Единственный спорный момент — немалый вес в 194 грамма. Долго держать смартфон на весу не очень удобно. Для сравнения: iPhone Xs весит 177 граммов.

Несущая рама в iPhone Xr алюминиевая, а в iPhone Xs и iPhone Xs Max — стальная. При падении алюминий повреждается легче.





Тыльная сторона iPhone Xr выполнена из стекла и за счет одной основной камеры напоминает заднюю панель прошлогоднего iPhone 8. Спереди гаджет схож с iPhone X. К проблемам относится лишь «классическая» особенность всех стеклянных аппаратов — быстрое появление следов от отпечатков пальцев.

Зато iPhone Xr с первого дня продаж доступен сразу в нескольких цветах — красном, желтом, белом, коралловом, черном и синем. На наш взгляд, яркие модели в сравнении с черными и белыми версиями смотрятся интереснее и прямо говорят всем окружающим, что перед ними — именно iPhone Xr, а не другой смартфон Apple.



Скриншот с сайта apple.ru

Из отличий iPhone Xr от более дорогих моделей также выделяется степень защиты от воды. В iPhone Xr это IP67, а в iPhone Xs и iPhone Xs Max — IP68. На сайте производителя сказано, что «младший» аппарат протянет под водой не более 30 минут на глубине до одного метра. В случае с iPhone Xs говорится о погружениях на глубину уже до двух метров.





К стереодинамикам iPhone Xr вопросов у нас нет — они звучат по-настоящему здорово, отлично отрабатывая низкие, средние и высокие частоты. С уровнем максимальной громкости также все в порядке — можно смотреть фильмы или слушать музыку без внешних портативных колонок.





Комплект поставки стандартный — в него, кроме самого аппарата, входит зарядный адаптер (5 Вт), соединительный кабель Lightning и проводные наушники. Переходника на обычный 3,5-мм аудиоразъем в коробку со смартфоном больше не добавляют. Зарядное устройство с поддержкой технологии ускоренной зарядки (при желании) также придется докупать отдельно.

Есть модель на две SIM-карты, но не у нас

Как и флагманский iPhone Xs Max, iPhone Xr поддерживает установку сразу двух nanoSIM-карт. Но такие версии официально продаются только в нескольких регионах — Китае, Гонконге и Макао.

Возможно, в будущем такие модификации получится приобрести и в наших интернет-магазинах, но в официальной продаже будут только стандартные аппараты. В последних придется довольствоваться одной физической «симкой» и виртуальной eSIM. В Беларуси последняя, как в и большинстве других стран, пока не поддерживается.

Face ID

Система распознавания пользователей Face ID в iPhone Xr ничем не отличается от таковой в iPhone Xs и iPhone Xs Max. С помощью датчиков TrueDepth и фронтальной камеры смартфоны строят 3D-карту лица пользователя, и, узнав его, активируются.





Разницы в скорости между iPhone Xr и iPhone Xs нет — на распознавание владельца, по ощущениям, тратится чуть меньше секунды. Но чтобы снять блокировку, после этого необходимо провести пальцем по дисплею вверх, что удлиняет процесс.

С чем связано подобное решение и почему производитель не позволяет отказаться от обязательного свайпа по дисплею для разблокировки ни в прошлогоднем iPhone X, ни в нынешних iPhone Xr и iPhone Xs, не понятно. Кроме того, смартфоны до сих пор не умеют распознавать пользователей в горизонтальном режиме. Последнее, возможно, исправят в одном из обновлений системы.

Мощнее всех конкурентов

По техническим характеристикам iPhone Xr практически полностью повторяет топовые iPhone Xs. Смартфоны работают на процессоре Apple A12 Bionic (7-нм) с улучшенным сопроцессором Neural Engine. Правда в iPhone Xr установлено меньше оперативной памяти — 3 ГБ против 4 ГБ в более дорогих моделях.



Скриншот с сайта apple.ru

Но на производительности это почти не сказалось — iPhone Xr можно назвать одним из самых мощных смартфонов на сегодняшний день. В популярном синтетическом бенчмарке AnTuTu его результат составляет около 360 тысяч баллов — больше, чем у любых других смартфонов (за исключением iPhone Xs и iPhone Xs Max).

Отыскать приложение или игру, на которую у iPhone Xr не хватило бы «сил» (или не хватит в ближайшем будущем) у нас не получилось — недостатка «в железе» устройство явно не будет испытывать еще минимум пару лет. Но и прошлогодний iPhone X, особенно на iOS 12, не сдает позиции и до сих пор ощущается очень быстрым устройством.

Работает дольше чем другие iPhone?

Емкость аккумулятора iPhone Xr на сайте Apple традиционно не указывается, но известно, что в аппарате установлена батарея на 2942 мАч. Представители компании заявляют , что iPhone Xr на одном заряде «живет» до полутора часов дольше в сравнении с iPhone 8 Plus.





Чтобы полноценно протестировать автономность смартфона, с ним нужно провести хотя бы несколько дней. К сожалению, сделать это нам пока не удалось. Но журналисты западных техноизданий говорят, что iPhone Xr может похвастаться лучшим временем автономной работы среди всех протестированных ими смартфонов Apple за последние несколько лет.

Обозреватель engadget уточняет , что при интенсивном режиме использования iPhone Xr смог обеспечить у него около семи часов активного (постоянно включенного) дисплея — больше, чем iPhone Xs Max. В авторитетном ресурсе The Verge также говорят о примерно шести часах активного дисплея.

Кроме быстрой зарядки (через специальный адаптер) iPhone Xr также поддерживает беспроводную подзарядку по стандарту Qi.

Камера

В iPhone Xr установлена одинарная основная камера разрешением в 12 Мп (диафрагма f/1.8, есть оптическая стабилизация). В более дорогих iPhone Xs и iPhone Xs Max используется сдвоенный фотомодуль, но основной датчик — такой же, как в iPhone Xr.

Это означает, что качество обычных фотографий у аппаратов практически не различается. Снимки, как правило, выходят достаточно детализированными и передают цвета именно такими, какие они есть на самом деле.



На фото iPhone Xr

Подобное в последнее время — большая редкость. В некоторых флагманских смартфонах с искусственным интеллектом от других производителей (например, Huawei и Xiaomi) кадры зачастую получаются более насыщенными и цветастыми, чем должны быть в реальности.

В наличии и функция Smart HDR. Она делает серию снимков с разными настройками освещенности, а потом объединяет получившиеся кадры с темными и светлыми участками в один финальный кадр. За счет этого, независимо от экспозиции, смартфоны в большинстве случаев создают фотографию без провалов в тенях.

Ниже — фотографии, сделанные на iPhone Xr с включенным Smart HDR:



























Из отличий от iPhone Xs и iPhone Xs Max — отсутствие возможности снимать с двукратным увеличением и размытием фона. Эффект боке доступен только в портретном режиме, когда в кадре находится человек. В таком случае дополнительный телефото-датчик заменяют программные алгоритмы. Пример снимка, сделанного в портретном режиме:





Разрешение фронтальной камеры — 7 Мп. Ее снимки можно охарактеризовать как «средние»:





Резюме

Официальные продажи iPhone Xr в Беларуси начнутся девятого ноября. По информации TUT.BY, за модель с объемом памяти в 64 ГБ будут просить 2600 рублей. При этом цены стартовых конфигураций iPhone Xs и iPhone Xs Max составляют 3499 и 3799 рублей. Разница в стоимости соответственно равняется 899 и 1199 рублям.

На наш взгляд, переплачивать за iPhone Xs особого смысла нет. По некоторым параметрам (например, времени автономной работы) iPhone Xr оказывается даже лучше, хоть и стоит дешевле. OLED-панель iPhone Xs диагональю в 5,8 дюймов хоть и немного лучше 6,1-дюймового IPS-экрана iPhone Xr, но явно не тянет на инновацию, стоящую 899 рублей.





С iPhone Xs Max ситуация иная — на его огромном 6,5-дюймовом дисплее листать ленту социальных сетей, смотреть фильмы или ролики в YouTube, общаться в мессенджерах и играть гораздо комфортнее. Переплата в 1199 рублей хоть и выглядит огромной, но все же может быть оправданной.

В остальном iPhone Xr мало чем отличается от более дорогих iPhone Xs и предлагает практически те же преимущества: мощнейшую «начинку», одну из лучших систем 3D-разблокировки по лицу, защиту от воды и пыли и приличное время работы от одного полного заряда.

Проблем с одинарной, а не двойной камерой, на наш взгляд, также нет. Обычные снимки из-за одинакового 12-мегапиксеотного основного модуля в iPhone Xr и iPhone Xs получаются схожего качества. А с размытием фона на портретных фотографиях в iPhone Xr неплохо справляются программные алгоритмы, а не второй физический телефото-датчик.

За предоставленные на тест смартфоны благодарим cafeConnect — авторизованного реселлера Apple в Беларуси. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.