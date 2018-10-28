Где сейчас дождь? Яндекс запустил карту осадков в Беларуси

Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков . На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.



Изображение: yandex.by/pogoda

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнется в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилева, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков Яндекс использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Раньше этот сервис работал в Могилевской, Витебской и части Гомельской областей. Теперь он доступен на территории всей страны.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.