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Где сейчас дождь? Яндекс запустил карту осадков в Беларуси

29.10.2018 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков. На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Где сейчас дождь? Яндекс запустил карту осадков в Беларуси
Изображение: yandex.by/pogoda

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнется в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилева, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков Яндекс использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Раньше этот сервис работал в Могилевской, Витебской и части Гомельской областей. Теперь он доступен на территории всей страны.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 204
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Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков. На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут,...
 
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