ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 50000 евро инвестиций получит призер «СТАРТАПА ГОДА»

29.10.2018 21:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

8 декабря 2018 года в лучшем отеле Минска Double Tree by Hilton состоится конференция и конкурс «Стартап года 2018».

Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний, которые создают новые технологические решения, внедряют инновации, ищут прорывные идеи и лучшие команды.

«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга:

1. бизнес-аллея,

2. зал для быстрых знакомств,

3. зал для переговоров,

4. переговорная комната,

5. бизнес-обед,

6. гала-ужин,

7. комната для членов жюри.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект - «Стартап года». Один из участников конкурса получить инвестиции в стартап в размере до 50.000 евро.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря 2018 года в лучшем отеле Минска Double Tree by Hilton состоится конференция и конкурс «Стартап года 2018».
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Биологи подтвердили столетнюю теорию о пользе раскрытых штор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика