До 50000 евро инвестиций получит призер «СТАРТАПА ГОДА»

8 декабря 2018 года в лучшем отеле Минска Double Tree by Hilton состоится конференция и конкурс « Стартап года 2018 ».

Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний, которые создают новые технологические решения, внедряют инновации, ищут прорывные идеи и лучшие команды.

«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга:

1. бизнес-аллея,

2. зал для быстрых знакомств,

3. зал для переговоров,

4. переговорная комната,

5. бизнес-обед,

6. гала-ужин,

7. комната для членов жюри.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект - «Стартап года». Один из участников конкурса получить инвестиции в стартап в размере до 50.000 евро.