Пять самых опасных пистолетов в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых опасных пистолетов, которыми пользуются по всем миру. Все пистолеты рейтинга сегодня состоят на вооружение различных армейских и полицейских подраздлений. Это оружие часто выбирают самые подготовленные и самые опасные бойцы по всему миру. В рейтинге есть настоящие ветераны, которым больше ста лет, а есть и отлично зарекомендовавшие себя новички.

Colt M1911A1

Этот пистолет были создан талантливым оружейником Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году. Он предназначался для замены револьверов 38-го калибра, пули которых обладали недостаточным останавливающим действием.



Фото: guns.ru

В этом американцы убедились во время войны с повстанцами моро на Филиппинах. Армии требовалось более мощное оружие. Colt 1911 под патрон .45АСР подходил на эту роль как нельзя лучше.

Первоначально этот семизарядный пистолет, весивший больше килограмма, был не слишком удобным. В 1924 году появились модификация 1911А1, исправившая некоторые недостатки, впоследстие Colt неоднократно совершентсвовался. Пистолет быстро приобрел большую популярность, поэтому с истечением срока давности патента, каждая оружейная фирма США считала своим долгом выпустить собственную версию Colt 1911А1.

Даже у военных была такая — специально для Корпуса Морской пехоты создана модификация Colt M45A1.

Glock 17

Пистолет был построен вокруг трех ключевых идей: простота в конструкции, простота в применении и надежность. Glock 17 легко разбирается: чтобы снять ствол вместе с рамкой, достаточно отвести затвор в крайнее заднее положение и отжать вниз рычажок замыкателя ствола. Glock 17 прошел все тесты австрийской армии, выдержав 10 000 выстрелов.



Фото: dearborn outdoors

Оригинальный Glock 17 имеет 17-зарядный магазин и рассчитан на стрельбу 9-мм патронами. Со временем линейка пистолетов расширилась и появились варианты под патрон .45 ACР, которые пришлись ко двору таким элитным подразделениям армии США как Marine Special Operations Command и Delta.

Sig P226

Этот швейцарский пистолет не смог выиграть армейский контракт — вооруженным силам США была необходима замена для M1911A1. Но если армейцы были прохладны к Sig P226, то US Navy SEAL нашли его подходящей заменой для своих Beretta M9.



Фото: nationalinterest.org

Созданный в 80-х годах P226 быстро завоевал популярность у специальных подразделений всего мира: от Беларуси до Японии. Оружие оснащено удобным курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия. Это позволяет при необходимости быстро открыть огонь на поражение.

Sig Sauer P226 стоял на вооружении ВМС США в течение двадцати восьми лет, прежде чем в конечном итоге был заменен компактными версиями Glock 17, Glock 19.

Smith & Wesson M&P

Smith & Wesson — старейшая оружейная фирма США. Хотя компания получила известность в основном благодаря револьверам, выпуск пистолетов был вопросом времени. Модель «Military and Police» (сокращенно M&P), созданная в 2005 году стала весьма успешной.



Фото: Smith & Wesson M&P

Для снижения веса рама пистолета создана из ударопрочного и легкого термопластичного полимера на основе стекловолокна. Ее особая конструкция помогает смягчить отдачу при выстреле.

Для удобства стрелка рукоятка снабжается съемными панелями, позволяющими сделать хват оружия наиболее комфортным.

Пистолет выпускается под патроны разных калибров, включая .40 Smith & Wesson, .357 SIG, .45 ACP и пользуется большой популярностью у полицейских США.

CZ 75

Это один из лучших пистолетов в мире, который долгое время не был доступен для западных стрелков — Чехословакия входила в блок стран Варшавского договора. CZ 75 создали братья Йозеф и Франтишек Коуцки в 1975 году, на его конструкцию оказал сильное влияние Browning Hi-Power.



Фото: Gun Digest

Это оружие, рассчитанное на патрон 9 мм «парабеллум» и обладающее 16-зарядным магазином, было гораздо мощнее большинства современников и превосходило по всем характеристиками стандартные для армий стран Варшавского договора пистолеты ТТ и ПМ.

Сегодня доступен модифицированный вариант пистолета CZ 75BD. Его главная особенность — наличие рычага безопасного спуска курка с боевого взвода вместо флажкового предохранителя.