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Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: «Как создать собственный стартап?»

05.11.2018 15:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: «Как создать собственный стартап? Что такое «искусственный интеллект»? Где найти инвестиции и стать успешным без помощи правительства? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?

На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН, создатель Парка высоких технологий, автор многочисленных исследований, а также автор книг «Дорогой дракона», «Код Бессмертия» и «Парк Высоких технологий: 10 лет развития», ВАЛЕРИЙ ЦЕПКАЛО.

Открытая лекция пройдет 22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс – холла отеля «ВИКТОРИЯ – ОЛИМП»

На встрече Валерий Цепкало расскажет:

Как самые горячие технологические темы начала XXI века – «цифровое бессмертие», «искусственный интеллект», «большие данные» и «машинное обучение» нашли отражение в его новом проекте;

Как привлечь инвестиции в рисковый проект;

Как защитить права интеллектуальной собственности на свой продукт.

Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» — Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли — разработки компьютерных программ.

Вернувшись в Минск, он разработал программу и реализовал идею задуманного им кластера, который стал широко известен в стране и в мире. 

 

 Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: «Как создать собственный стартап?»

 

 


 

  

 

 

 


 

Сегодня Валерий Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов.

Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено!

Стоимость билетов составляет  от 20 до 50 рублей при обязательном регистрации участников

Билеты на мероприятие здесь

Справки по телефону: +375(25)9544-073

+375(017) 221-0-225, 221-0228

 
Теги: Минск
 
 
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Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: «Как создать собственный стартап? Что такое «искусственный интеллект»? Где найти инвестиции и стать успешным без помощи...
 
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