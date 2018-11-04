Публичная лекция Валерия Цепкало на тему: «Как создать собственный стартап? Что такое «искусственный интеллект»? Где найти инвестиции и стать успешным без помощи правительства? Что такое блокчейн и надо ли инвестировать в криптовалюту?

На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН, создатель Парка высоких технологий, автор многочисленных исследований, а также автор книг «Дорогой дракона», «Код Бессмертия» и «Парк Высоких технологий: 10 лет развития», ВАЛЕРИЙ ЦЕПКАЛО.

Открытая лекция пройдет 22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс – холла отеля «ВИКТОРИЯ – ОЛИМП»

На встрече Валерий Цепкало расскажет:

⇒Как самые горячие технологические темы начала XXI века – «цифровое бессмертие», «искусственный интеллект», «большие данные» и «машинное обучение» нашли отражение в его новом проекте;

⇒Как привлечь инвестиции в рисковый проект;

⇒Как защитить права интеллектуальной собственности на свой продукт.

Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» — Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли — разработки компьютерных программ.

Вернувшись в Минск, он разработал программу и реализовал идею задуманного им кластера, который стал широко известен в стране и в мире.





Сегодня Валерий Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов. Регистрация на мероприятие обязательна — количество мест ограничено! Стоимость билетов составляет от 20 до 50 рублей при обязательном регистрации участников Билеты на мероприятие здесь Справки по телефону: +375(25)9544-073 +375(017) 221-0-225, 221-0228