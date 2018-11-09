"На гражданке не так". Айтишник отслужил в спецназе и думает остаться в армии

Дмитрий Пликус на гражданке — IT-специалист, а в армии — разведчик-минер. И ему искренне нравятся обе эти роли. 42.TUT.BY расспросил рядового о том, почему он пошел в армию, чему там научился и чем займется после дембеля.





Не расстроился, получив повестку

Дмитрий родился в деревне Мышанка Петриковского района Гомельской области. Первый компьютер — «пентиум» — ему купили в шесть лет. В школе он начал изучать программирование, а после окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «физическая электроника». После нашел себе место IT-специалиста в одной из компаний Гомеля.

— Моя работа заключалась в ремонте и обслуживании компьютерной техники, создании сайтов, диагностике программного обеспечения на государственных и частных предприятиях, с которыми у нас был заключен контракт, — вспоминает он.

Проработав 8 месяцев, Дмитрий получил повестку в армию. И не расстроился.

— Я давно себя морально к этому подготовил. Бегать хлопотать об отсрочке и выискивать болезни, как это делают некоторые парни в моем возрасте, для меня было унизительно, — делится молодой человек. — Да и перед глазами был пример отца, он уволился в запас в звании прапорщика.

Вместо чашки кофе — кроссы

В военкомате встал выбор: либо рота почетного караула, либо спецназ. В итоге Дмитрий попал в одно из самых известных спецподразделений страны — войсковую часть 89 417 в Марьиной Горке.





До армии каждое утро начиналось одинаково: кофе, монитор, диагностика сети, чат с коллегами. Сейчас все иначе: подъем в шесть утра, силовые упражнения, занятия.

Дмитрий и раньше не боялся физических нагрузок. До армии он мог подтянуться 15 раз, а сейчас легко делает это 25−26 раз. Отжаться теперь может больше 150 раз и говорит, что в части он в этом не лучший.



Дмитрий демонстрирует элементы боевой подготовки



Дмитрий позирует на учебном полигоне



Дмитрий показывает разборку и сборку автомата

А вот самым тяжелым испытанием стали марш-броски и кроссы.

— Сами посудите, пройти 45 километров с полной выкладкой — это непросто, — говорит он. — Кросс меньше — обычно 12 км. Когда бежал первый раз, силы начали покидать уже на пятом километре. Остальные семь преодолел на морально-волевых. Помогло, что в детстве занимался спортом.

«Сплошная математика»

В своем подразделении Дмитрий получил специальность разведчика-минера. Оказалось, что в его гражданской профессии и новой военной много общего.

— Чтобы установить мину, нужно провести линию, рассчитать сопротивление цепи, чтобы точно определить максимальное количество мин и взрывателей на линии — сплошная математика. Затем остается замаскировать и в определенный момент взорвать.



Дмитрий показывает сборку и разборку детонатора



Процесс установки ОЗМ-72

Тяжелее всего минеру зимой — труднее замаскировать мины, пальцы быстро коченеют на морозе — сложно управиться с установкой мин.

Разбил кулаком строительный блок с первого раза

За время службы рядовой Дмитрий Пликус успел побывать на многочисленных учениях и спортивных мероприятиях. Штурмы, марш-броски, полевые выходы — все это происходит еженедельно. Но первые учения в жизни всегда особенные:

— Надо было «захватить» и оборонять один из аэродромов, — вспоминает солдат. — Мы провели штурм комплекса и полностью взяли его под свой контроль. После этого нужно было готовиться к отражению атаки условного противника. И как же тут обойтись без меня? Я же разведчик-минер! В обильный снегопад мне пришлось минировать подходы к взлетной полосе и при этом не оставлять следов. Я справился с этим. В итоге мы удержали аэродром и отбили наступление «неприятеля».



Дмитрий демонстрирует элементы боевой подготовки

А еще Дмитрий умеет эффектно крушить строительные блоки руками.

— На самом деле это несложно, главное — не бояться и иметь соответствующую подготовку. Никто не даст новичку этим заниматься — он только руку повредит. У меня после инструктажа и специальной подготовки получилось разбить строительный блок с первого раза.

«На гражданке не так»

Бонусом к службе для Дмитрия идут прыжки с парашютом.

— Я несколько раз прыгал с парашютом из вертолета Ми-8МТВ-5, и эти моменты я никогда не забуду, — рассказывает разведчик, — На прыжковом поле при подготовке я не испытывал никакого страха. Но вскоре послышался звук приближающегося вертолета… Когда я осознавал, что совсем скоро окажусь в нем, стало немного боязно.

В ноябре Дмитрий увольняется в запас, но, возможно, на этом его служба не закончится. Парень думает о том, как связать свою IT-карьеру с армейской жизнью.

— На гражданке не так. Тут очень сильно боевое братство. К такому не сразу привыкаешь, но потом приходит осознание того, что я могу рассчитывать на ребят в любой ситуации. А они, уверен, — на меня.