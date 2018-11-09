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"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

09.11.2018 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У Данилы Елисеева есть увлечение — он разрабатывает и собирает 3D-принтеры. Он уже показывал их Александру Лукашенко, участвовал в телевизионном реалити-шоу о бизнесе, ему регулярно предлагают продать устройства. Но Даниле пока не хватает времени, чтобы развивать бизнес, ведь он учится в 11-м классе. На следующей неделе школьник выступит на Всемирной неделе предпринимательства, на деловой конференции для подростков «GURU будущего». В преддверии мероприятия 42.TUT.BY расспросил его о разработках и планах на будущее.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

«Все три часа он упорно печатал»

Когда Даниле было 14 лет, он мастерил разные приборы. И задумался, что очень кстати был бы 3D-принтер, который может напечатать любую — даже самую редкую — деталь. На тот момент устройство стоило около двух тысяч долларов.

И школьник решил сделать свой 3D-принтер. Несколько месяцев он разрабатывал корпус, после дорабатывал программное обеспечение. Помогал папа, недостающую информацию находили в интернете.

— Уже к городскому этапу конкурса научных проектов принтер был полностью работоспособен, — вспоминает Данила. — Главным его отличием от других проектов было то, что он работал. Все три часа он упорно печатал 3D-модель.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко
Процесс 3D-печати

Точные и прочные

А дальше завертелось. Школьник разработал уже несколько моделей 3D-принтеров и побывал с ними на множестве конкурсов и выставок. Среди его разработок — D3D Original (одна из первых моделей), D3D Mini (бюджетный вариант для детей) и D3D Pro (продвинутая модель).

Каждый из этих принтеров печатает с точностью от 50 до 70 микрон.

— По точности они могут мериться с более дорогими 3D-принтерами, которые стоят в три-четыре, а то и в 20 раз дороже, — говорит Данила.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

Корпуса устройств Данилы сделаны из фанеры. Она прочнее и дешевле пластика, который используется с большинстве современных моделей. К тому же устройства работают на собственном программном обеспечении.

— Можно купить на AliExpress тот же принтер, собрать, будет почти то же самое, — рассуждает старшеклассник. — Но это будет не так интересно, как с нуля смоделировать и собрать самому. И тут уже точно можно сказать: я сделал это сам.

Встреча с президентом

В мае 2017 году Данила показывал 3D-принтер Александру Лукашенко. Старшеклассник попал на выставку после того, как получил Гран-при на конкурсе научно-технических проектов для школьников Союзного государства.

Он вспоминает, что тогда пришлось поволноваться. Подготовка заняла три дня, а представлять пришлось не только свой проект. Но в итоге президенту 3D-принтер понравился.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

«Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь, — говорил тогда Александр Лукашенко. — Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать».

В итоге в минском Дворце детей и молодежи появился Fab lab — небольшая мастерская с новейшим оборудованием, где можно реализовать свои проекты. Для него закупили принтеры, ЧПУ-станки и лазерные резаки.

«Почти каждую неделю предлагают продать принтер»

Осенью 2017 года Данила со своим проектом участвовал в телешоу «Мой бизнес» на ОНТ. Там несколько перспективных проектов соревновались между собой за денежный приз.

— В первое время было достаточно страшно, но потом стало легче, — вспоминает старшеклассник. — Мне было что рассказать и что показать. Я мог показать не только, как принтер двигается, но и как он печатает.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

3D-принтер тогда не выиграл, но дошел до финала. А Данила обзавелся множеством полезных знакомств, а после окончил школу предпринимательства для подростков TeenGuru Business Academy.

Сейчас он смотрит на свое увлечение 3D-принтерами с точки зрения бизнеса. Правда, чтобы продавать устройства, их нужно сертифицировать и оформить техническую документацию. «А это в школе не изучают», — шутит Данила.

D3D Mini хотели запустить в серийное производство в партнерстве с сетью детских магазинов. Для этого принтер прошел все этапы предварительной сертификации.

— Но после того как мы посчитали все цифры, он вышел недостаточно выгодным в производстве, — говорит Данила. — Цена будет адекватной для пользователя, только если делать большую партию, около тысячи штук. Мы предполагаем, что принтер можно будет продавать за 170 долларов в базовой комплектации и около 200 долларов за модель с максимальным функционалом.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

Хотя принтер пока не продается, потенциальные покупатели уже есть.

— Почти каждую неделю мне предлагают продать принтер. Кто-то хотел купить даже несертифицированный прототип, — рассказывает школьник. — Но я не хочу продавать прототип, нужно сначала максимально доработать его. Мне будет неприятно, если у покупателей потом появятся какие-то проблемы. Мы не хотим рисковать своей репутацией ради возможности продать пару штук.

Сейчас Данила работает над новыми проектами. К примеру, на Всемирной неделе предпринимательства в Минске он покажет одно из новых устройств — прототип 3D-принтера, собранный по схеме «дельта».

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

Всемирная Неделя предпринимательства проходит в Беларуси с 12 по 18 ноября. Послушать выступления участников конференции «GURU будущего» можно c 10.00 до 14.00 в «БелЭкспо», 14 ноября. Подробности: gew.by.

«Занимаюсь тем, что нравится»

Несмотря на все свои достижения, в школе Данила не отличник.

— Мне приходилось пропускать уроки, — объясняет он. — Но по тем предметам, которые мне нужны, — по физике, математике, информатике — я стараюсь во всем разбираться. По информатике у меня уже несколько лет держится «десятка».

Сейчас парень учится в 11-м классе, «подтягивает аттестат» и готовится к поступлению в вуз.

— Я хочу поступать в белорусский вуз. Зачем далеко ехать? Мой папа окончил БНТУ, факультет ФИТР, при этом добился успеха в карьере. Я считаю, что у нас образование в сфере ИТ одно из лучших. Если предложат поехать куда-то на стажировку — возможно, я поеду. Но именно учиться хочу в Беларуси.

"Занимаюсь тем, что нравится". Минский школьник - об идее своего бизнеса и встрече с Лукашенко

Он не согласен с тем, что занимается слишком взрослыми вещами для школьника.

— Я занимаюсь тем, что мне нравится. В принтерах я уже как специалист, знаю такие нюансы, которые найдет не каждый инженер. В будущем я хочу дальше продолжать заниматься этой темой, хочу выжать максимум из 3D-принтеров.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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У Данилы Елисеева есть увлечение — он разрабатывает и собирает 3D-принтеры. Он уже показывал их Александру Лукашенко, участвовал в телевизионном реалити-шоу...
 
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