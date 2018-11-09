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Вьетнамка 15 лет не мыла уши и почти оглохла
09.11.2018 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В провинции Футхо на севере Вьетнама врач извлек из уха пациентки многолетние отложения ушной серы. Об этом
Женщина обратилась к специалисту с жалобой на потерю слуха. Она призналась, что 15 лет не мыла уши, поскольку боялась, что туда попадет вода. При осмотре выяснилось, что ее наружный слуховой проход полностью перекрыт огромной
При помощи специального инструмента врач несколько минут вычерпывал ушную серу и складывал ее на салфетку. К концу процедуры, которая показалась пациентке довольно болезненной, комок добытой из уха желто-коричневой субстанции вырос до размера виноградины.
По клику вы можете увидеть ком серы. Осторожно, это может быть неприятно.
После врач проконсультировал женщину о том, как ей следует в будущем ухаживать за своими ушами, чтобы ситуация не повторилась.
Напомним, врачи советуют мыть уши обычной проточной водой каждый день. «Почистил зубы — помой уши, —
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В провинции Футхо на севере Вьетнама врач извлек из уха пациентки многолетние отложения ушной серы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
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