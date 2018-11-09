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Вьетнамка 15 лет не мыла уши и почти оглохла

09.11.2018 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В провинции Футхо на севере Вьетнама врач извлек из уха пациентки многолетние отложения ушной серы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Вьетнамка 15 лет не мыла уши и почти оглохла
Источник: unsplash.com

Женщина обратилась к специалисту с жалобой на потерю слуха. Она призналась, что 15 лет не мыла уши, поскольку боялась, что туда попадет вода. При осмотре выяснилось, что ее наружный слуховой проход полностью перекрыт огромной серной пробкой.

При помощи специального инструмента врач несколько минут вычерпывал ушную серу и складывал ее на салфетку. К концу процедуры, которая показалась пациентке довольно болезненной, комок добытой из уха желто-коричневой субстанции вырос до размера виноградины.

По клику вы можете увидеть ком серы. Осторожно, это может быть неприятно.

Вьетнамка 15 лет не мыла уши и почти оглохла
Источник: News Flare

После врач проконсультировал женщину о том, как ей следует в будущем ухаживать за своими ушами, чтобы ситуация не повторилась.

Напомним, врачи советуют мыть уши обычной проточной водой каждый день. «Почистил зубы — помой уши, — говорил в интервью TUT.BY директор РНПЦ оториноларингологии Николай Гребень. — Это если человек здоров. Пациентам с хроническим отитом и перфорацией барабанной перепонки мыть уши водой противопоказано. Чистить ватными палочками уши нужно только тем, у кого повышенное образование серы».

 
 
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В провинции Футхо на севере Вьетнама врач извлек из уха пациентки многолетние отложения ушной серы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
 
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