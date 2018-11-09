Четыре вещи, которые нельзя размещать в соцсетях

Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за репостов в соцсетях. Редактор 42.TUT.BY Анна Ермаченок опросила экспертов и объясняет, как вести себя в интернете, чтобы не попасть под суд.

Список материалов, которые точно считаются экстремистскими — по ссылке .