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Четыре вещи, которые нельзя размещать в соцсетях
09.11.2018 18:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за репостов в соцсетях. Редактор 42.TUT.BY Анна Ермаченок
Список материалов, которые точно считаются экстремистскими —
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Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за репостов...
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