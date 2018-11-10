Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире и в Беларуси. 42.TUT.BY выбрал десять аккаунтов белорусов, которые собрали наибольшее количество подписчиков. В топе оказались самые разные люди: здесь есть несколько моделей, профессиональные блогеры, один предприниматель и один медик.

Виктор Прокопеня — ИТ-предприниматель, основатель инвестиционного фонда VP Capital, а еще — крупнейший налогоплательщик в Беларуси среди физических лиц.

У его аккаунта почти четыре миллиона подписчиков. Это больше, чем у Филиппа Киркорова, Сергея Безрукова или Андрея Малахова. Как так получилось?

Предприниматель рассказывал , что это подарок на день от лучшего друга — основателя игровой компании Inventain Дмитрия Шеленговского. Он нарисовал персонажа, похожего на Виктора, и добавил в свои игры со ссылкой на аккаунт предпринимателя. «В итоге фанаты игры подписываются и количество подписчиков постоянно растет. Никаких ботов — все настоящие», — писал Прокопеня.

В аккаунте самого популярного Instagram-блогера из Беларуси — отчеты с конференций и форумов, а также снимки из путешествий. На некоторых можно видеть самого предпринимателя, на других — его игровое альтер-эго.

Нина Сереброва @ninaserebrova 2 место, 2,4 млн подписчиков

Нина Сереброва — гомелькая модель. По образованию она преподаватель английского языка, успела поработать пиар-менеджером, мастером по маникюру и репетитором английского языка.

За несколько лет ее Instagram-аккаунт собрал более двух миллионов подписчиков. В 2016 году Нина заключила рекламный контракт с линией спортивной одежды элитного бренда Philipp Plein, а после — с другими брендами.

Сейчас ее аккаунт пестрит фото из Майами, Лос-Анжелеса и Сингапура. Девушка щедро демонстрирует свою красоту и сопровождает фото игривыми подписями вроде «Я вижу, что вам понравилось маленькое красное бикини, а теперь — маленькое красное платье».

«Эта цифра не свалилась на меня вчера, — объясняла Нина количество своих подписчиков. — Это около четырех лет работы, постинга. Раньше это было намного проще, достаточно было просто делать красивые фотографии, паблики их охотно разбирали. Сейчас этого недостаточно. Ты уже должен быть кем-то — делать качественный контент, нести полезную информацию».

Даша Март @dashamart 3 место, 1,3 млн подписчиков

Даша Март — фотограф и модель.

По образованию она дизайнер , несколько лет работала водителем. Сейчас она замужем за вратарем хоккейного клуба «Юность» Александром Бородулей (кстати, предложение руки и сердца он сделал ей на катке). Даша также, как и Нина Сереброва, участвовала в съемках в Милане для Philipp Plein.

Фотографии в аккаунте Даши Март напоминают бесконечный отпуск: пляжи Баселоны, красоты Парижа, улочки Италии. Но все это — только фон для длинных ног, глубоких декольте и смелых поз.

Макс Корж @maxkorzhmus 4 место, 1,3 миллиона подписчиков

Макс Корж — певец и автор песен, известный далеко за пределами Беларуси.

Корж родился в Лунинце, проучился в БГУ три года, а после занялся музыкой и записал уже пять сольных альбомов. Сейчас он живет в Минске и время от времени уезжает в трансконтинентальные турне.

В аккаунте Макса Коржа — фото с концертов, кадры из-за кулис, посиделки с «пацанами» из Лунинца и «подарки для красавиц» — жены Татьяны и дочки Эмилии.

Влад Бумага @a4omg 5 место, 958 тысяч подписчиков

Влад Бумага — блогер, популярный в Instagram и YouTube.

Владу 22 года, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.

Волна его популярности началась в 2016 году после видео о тайной ночевке в батутной арене. Год спустя блогер Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска.

В своем инстаграм-аккаунте Влад публикует моменты из повседневной жизни и кадры со съемок видео для YouTube-канала — например, купание в бассейне с бананами. Встречаются и совместные фото Влада и его девушки Юлии Годуновой (она тоже есть в этом топе).

Аня Протасова @reira_reira 6 место, 809 тысяс подписчиков

Аня Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», проходит интернатуру, учится на сексолога и пишет книгу.

В своем Instagram она рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Каждый пост сопровождает фотография самой Ани — иногда в одежде, иногда в нижнем белье. Ее аккаунт стал популярным довольно быстро: всего за полтора года количество ее подписчиков перевалило за 800 тысяч человек.

«Скажите мне год назад, что я буду иметь такую аудиторию, такой заработок и занимать такое место, я бы сказала: это невозможно, ведь все ниши уже заняты. Сейчас я имею то, что имею, и, если честно, это не было сложно», — писала она в одном из постов.

Юля Годунова @juliagodunova 742 тысяч подписчиков

Юля Годунова — блогер, популярная на YouTube и в Instagram.

Она проучилась четыре года на факультете международных отношений БГУ, но не завершила учебу. Сейчас Юля сосредоточилась на блогерстве и интернет-творчестве. Недавно она записала музыкальный клип и планирует продолжать петь.

В инстаграме, как и на YouTube, девушка рассказывает о своей жизни: путешествиях, выборе косметики и повседневных занятиях. На фото часто можно видеть других популярных блогеров: ее парня Влада Бумагу и друга Диму Ермузевича.