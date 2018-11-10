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Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

11.11.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире и в Беларуси. 42.TUT.BY выбрал десять аккаунтов белорусов, которые собрали наибольшее количество подписчиков. В топе оказались самые разные люди: здесь есть несколько моделей, профессиональные блогеры, один предприниматель и один медик.

Виктор Прокопеня — ИТ-предприниматель, основатель инвестиционного фонда VP Capital, а еще — крупнейший налогоплательщик в Беларуси среди физических лиц.

У его аккаунта почти четыре миллиона подписчиков. Это больше, чем у Филиппа Киркорова, Сергея Безрукова или Андрея Малахова. Как так получилось?

Предприниматель рассказывал, что это подарок на день от лучшего друга — основателя игровой компании Inventain Дмитрия Шеленговского. Он нарисовал персонажа, похожего на Виктора, и добавил в свои игры со ссылкой на аккаунт предпринимателя. «В итоге фанаты игры подписываются и количество подписчиков постоянно растет. Никаких ботов — все настоящие», — писал Прокопеня.

В аккаунте самого популярного Instagram-блогера из Беларуси — отчеты с конференций и форумов, а также снимки из путешествий. На некоторых можно видеть самого предпринимателя, на других — его игровое альтер-эго.

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Нина Сереброва

@ninaserebrova

2 место, 2,4 млн подписчиков

Нина Сереброва — гомелькая модель. По образованию она преподаватель английского языка, успела поработать пиар-менеджером, мастером по маникюру и репетитором английского языка.

За несколько лет ее Instagram-аккаунт собрал более двух миллионов подписчиков. В 2016 году Нина заключила рекламный контракт с линией спортивной одежды элитного бренда Philipp Plein, а после — с другими брендами.

Сейчас ее аккаунт пестрит фото из Майами, Лос-Анжелеса и Сингапура. Девушка щедро демонстрирует свою красоту и сопровождает фото игривыми подписями вроде «Я вижу, что вам понравилось маленькое красное бикини, а теперь — маленькое красное платье».

«Эта цифра не свалилась на меня вчера, — объясняла Нина количество своих подписчиков. — Это около четырех лет работы, постинга. Раньше это было намного проще, достаточно было просто делать красивые фотографии, паблики их охотно разбирали. Сейчас этого недостаточно. Ты уже должен быть кем-то — делать качественный контент, нести полезную информацию».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nina Serebrova (@ninaserebrova) 17 Сен 2018 в 11:51 PDT

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Даша Март

@dashamart

3 место, 1,3 млн подписчиков

Даша Март — фотограф и модель.

По образованию она дизайнер, несколько лет работала водителем. Сейчас она замужем за вратарем хоккейного клуба «Юность» Александром Бородулей (кстати, предложение руки и сердца он сделал ей на катке). Даша также, как и Нина Сереброва, участвовала в съемках в Милане для Philipp Plein.

Фотографии в аккаунте Даши Март напоминают бесконечный отпуск: пляжи Баселоны, красоты Парижа, улочки Италии. Но все это — только фон для длинных ног, глубоких декольте и смелых поз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 7 Ноя 2018 в 1:11 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 16 Окт 2018 в 3:41 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 10 Июн 2018 в 3:29 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart) 20 Май 2018 в 8:55 PDT

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Макс Корж

@maxkorzhmus

4 место, 1,3 миллиона подписчиков

Макс Корж — певец и автор песен, известный далеко за пределами Беларуси.

Корж родился в Лунинце, проучился в БГУ три года, а после занялся музыкой и записал уже пять сольных альбомов. Сейчас он живет в Минске и время от времени уезжает в трансконтинентальные турне.

В аккаунте Макса Коржа — фото с концертов, кадры из-за кулис, посиделки с «пацанами» из Лунинца и «подарки для красавиц» — жены Татьяны и дочки Эмилии.

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Влад Бумага

@a4omg

5 место, 958 тысяч подписчиков

Влад Бумага — блогер, популярный в Instagram и YouTube.

Владу 22 года, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.

Волна его популярности началась в 2016 году после видео о тайной ночевке в батутной арене. Год спустя блогер Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска.

В своем инстаграм-аккаунте Влад публикует моменты из повседневной жизни и кадры со съемок видео для YouTube-канала — например, купание в бассейне с бананами. Встречаются и совместные фото Влада и его девушки Юлии Годуновой (она тоже есть в этом топе).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Влад Бумага (@a4omg) 30 Авг 2018 в 10:54 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Влад Бумага (@a4omg) 20 Сен 2018 в 10:26 PDT

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Аня Протасова

@reira_reira

6 место, 809 тысяс подписчиков

Аня Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», проходит интернатуру, учится на сексолога и пишет книгу.

В своем Instagram она рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Каждый пост сопровождает фотография самой Ани — иногда в одежде, иногда в нижнем белье. Ее аккаунт стал популярным довольно быстро: всего за полтора года количество ее подписчиков перевалило за 800 тысяч человек.

«Скажите мне год назад, что я буду иметь такую аудиторию, такой заработок и занимать такое место, я бы сказала: это невозможно, ведь все ниши уже заняты. Сейчас я имею то, что имею, и, если честно, это не было сложно», — писала она в одном из постов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наше тело нас слушает, каждую секунду ваши мысли воспринимаются, как команда к действию. ⠀⠀ Если проще ⠀⠀ Психосоматика - это когда, горло болит от стресса, близорукость говорит о страхе перед будущим, а прыщи появляются из-за несогласия с собой. ⠀⠀ В психосоматике проявляются внутренние конфликты, не получившие «яркого выступления» на сцене психической жизни. Отношение врачей к психосоматике очень неоднозначное, не смотря на многие исследования для многих она так и осталась предрассудками. Когда медицина не находит ничего, то врачи разбиваются на два лагеря: плохо ищите или ищИте в психике. ⠀⠀ ⠀⠀ Я считаю, что глупо снимать со счетов бессознательное, когда через день должны были быть контрольные, а всеми силами внушала себе, что я отправлюсь, у меня заболит живот или неожиданно начнутся месячные. И всегда срабатывало. На бессознательном уровне мы получаем то, чего нам не хватает : я получала возможность не писать контрольные по математике, потому что знала, что никогда не напишу их нормально. ⠀⠀ Как понять психосоматика это или болезнь имеет реальную физическую причину: важно четко понять в какой момент появляется и прогрессирует болезнь. Что за этим или перед этим следует, НО ВСЕГДА ПЕРВОНАЧАЛЬНО искать причину в обследованиях. ⠀⠀ Конечно же, не все болезни от нервов, но стресс способен усугубить любую болезнь, а постоянное программирование , в итоге, приведёт к внушаемому результату. ⠀⠀ ⠀⠀ Поэтому, ещё раз, качайте пожалуйста не только жопы, губы, сиськи, но и личность.

Публикация от АНЯ ПРОТАСОВА (@reira_reira)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я не Зайка и не Киска ⠀⠀ Не малышка, солнышко или детка ⠀⠀ И уж точно не ЕДИНСТВЕННАЯ ⠀⠀ ⠀⠀ Раньше мне очень льстило, если парень применял ко мне это прилагательное, чсв взлетало до небес. И наверное, каждой девушке хочется слышать от своего парня именно это слово ⠀⠀ Но для меня его романтика растаяла, когда в подписи под фото в инсте с новой девушкой бывший парень написал «Единственная моя» ⠀⠀ ⠀⠀ АЛЛО, единственная в этом году? Единственная Аня или Катя в жизни? Так стоп, Аня у тебя уже была Единственная блондинка? Так здесь тоже промахнулся Единственная кому ты сделал куннилингус? Увы, уже было ⠀⠀ Но это было два года назад, сейчас единственная уже другая. От этого конвейера единственных (кисок, заек, самый любимых, посланных судьбой, вторых половинок) откровенно тошнит. ⠀⠀ Все эти слова потенциально лживые, они не показывают и не измеряют любовь, они вводят в заблуждение и дают неверную оценку вашего положения в жизни партнера. Свою нежность и привязанность можно выразить не искажая реальность ⠀⠀ Абсолютно не понимаю прилагательного милая, им как будто прикрывают пустоту, когда не знают как ещё назвать ⠀⠀ ⠀⠀ Поэтому просто Аня, иногда Анечка, для меня звучит честнее и приятнее

Публикация от АНЯ ПРОТАСОВА (@reira_reira) 30 Окт 2018 в 11:58 PDT

Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Юля Годунова

@juliagodunova

742 тысяч подписчиков

Юля Годунова — блогер, популярная на YouTube и в Instagram.

Она проучилась четыре года на факультете международных отношений БГУ, но не завершила учебу. Сейчас Юля сосредоточилась на блогерстве и интернет-творчестве. Недавно она записала музыкальный клип и планирует продолжать петь.

В инстаграме, как и на YouTube, девушка рассказывает о своей жизни: путешествиях, выборе косметики и повседневных занятиях. На фото часто можно видеть других популярных блогеров: ее парня Влада Бумагу и друга Диму Ермузевича.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальдивы — мечта моего детства. Мне казалось, что проще в космос попасть, чем сюда

 
Теги: Минск
 
 
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Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире и в Беларуси. 42.TUT.BY выбрал десять аккаунтов белорусов, которые собрали наибольшее количество...
 
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