Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире и в Беларуси. 42.TUT.BY выбрал десять аккаунтов белорусов, которые собрали наибольшее количество подписчиков. В топе оказались самые разные люди: здесь есть несколько моделей, профессиональные блогеры, один предприниматель и один медик.
Виктор Прокопеня — ИТ-предприниматель, основатель инвестиционного фонда VP Capital, а еще — крупнейший налогоплательщик в Беларуси среди физических лиц.
У его аккаунта почти четыре миллиона подписчиков. Это больше, чем у Филиппа Киркорова, Сергея Безрукова или Андрея Малахова. Как так получилось?
Предприниматель рассказывал, что это подарок на день от лучшего друга — основателя игровой компании Inventain Дмитрия Шеленговского. Он нарисовал персонажа, похожего на Виктора, и добавил в свои игры со ссылкой на аккаунт предпринимателя. «В итоге фанаты игры подписываются и количество подписчиков постоянно растет. Никаких ботов — все настоящие», — писал Прокопеня.
В аккаунте самого популярного Instagram-блогера из Беларуси — отчеты с конференций и форумов, а также снимки из путешествий. На некоторых можно видеть самого предпринимателя, на других — его игровое альтер-эго.
Нина Сереброва — гомелькая модель. По образованию она преподаватель английского языка, успела поработать пиар-менеджером, мастером по маникюру и репетитором английского языка.
За несколько лет ее Instagram-аккаунт собрал более двух миллионов подписчиков. В 2016 году Нина заключила рекламный контракт с линией спортивной одежды элитного бренда Philipp Plein, а после — с другими брендами.
Сейчас ее аккаунт пестрит фото из Майами, Лос-Анжелеса и Сингапура. Девушка щедро демонстрирует свою красоту и сопровождает фото игривыми подписями вроде «Я вижу, что вам понравилось маленькое красное бикини, а теперь — маленькое красное платье».
«Эта цифра не свалилась на меня вчера, — объясняла Нина количество своих подписчиков. — Это около четырех лет работы, постинга. Раньше это было намного проще, достаточно было просто делать красивые фотографии, паблики их охотно разбирали. Сейчас этого недостаточно. Ты уже должен быть кем-то — делать качественный контент, нести полезную информацию».
По образованию она дизайнер, несколько лет работала водителем. Сейчас она замужем за вратарем хоккейного клуба «Юность» Александром Бородулей (кстати, предложение руки и сердца он сделал ей на катке). Даша также, как и Нина Сереброва, участвовала в съемках в Милане для Philipp Plein.
Фотографии в аккаунте Даши Март напоминают бесконечный отпуск: пляжи Баселоны, красоты Парижа, улочки Италии. Но все это — только фон для длинных ног, глубоких декольте и смелых поз.
Влад Бумага — блогер, популярный в Instagram и YouTube.
Владу 22 года, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.
Волна его популярности началась в 2016 году после видео о тайной ночевке в батутной арене. Год спустя блогер Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска.
В своем инстаграм-аккаунте Влад публикует моменты из повседневной жизни и кадры со съемок видео для YouTube-канала — например, купание в бассейне с бананами. Встречаются и совместные фото Влада и его девушки Юлии Годуновой (она тоже есть в этом топе).
Аня Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», проходит интернатуру, учится на сексолога и пишет книгу.
В своем Instagram она рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Каждый пост сопровождает фотография самой Ани — иногда в одежде, иногда в нижнем белье. Ее аккаунт стал популярным довольно быстро: всего за полтора года количество ее подписчиков перевалило за 800 тысяч человек.
«Скажите мне год назад, что я буду иметь такую аудиторию, такой заработок и занимать такое место, я бы сказала: это невозможно, ведь все ниши уже заняты. Сейчас я имею то, что имею, и, если честно, это не было сложно», — писала она в одном из постов.
Юля Годунова — блогер, популярная на YouTube и в Instagram.
Она проучилась четыре года на факультете международных отношений БГУ, но не завершила учебу. Сейчас Юля сосредоточилась на блогерстве и интернет-творчестве. Недавно она записала музыкальный клип и планирует продолжать петь.
В инстаграме, как и на YouTube, девушка рассказывает о своей жизни: путешествиях, выборе косметики и повседневных занятиях. На фото часто можно видеть других популярных блогеров: ее парня Влада Бумагу и друга Диму Ермузевича.