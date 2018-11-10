Четыре интернет-провайдера в Витебске, из которых вы (не) можете выбирать

В Витебске работают четыре интернет-провайдера: «Белтелеком», Velcom Garant, «Деловая сеть» и «Передовые технологии». Если вы ориентируетесь исключительно на выгодный тарифный план, не факт, что получится заключить договор. Может оказаться, что адрес, по которому вы хотите подключить интернет, выбранный провайдер не обслуживает.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Белтелеком: безлимит за 15,70 рубля в месяц

Компания предлагает множество вариантов тарифных планов — можно выбрать безлимит или предоплаченный трафик. Самый дешевый безлимит: «Домосед старт» со скоростью доступа, определяемой технической возможностью абонентской линии, но не превышающей 3072/512 Кбит/с на прием/передачу. Стоимость — 15,70 рубля в месяц.

Зона покрытия — вся Витебская область.

«Белтелеком» — национальный оператор, и у него есть определенные социальные стандарты в области телекоммуникаций, которые он обязан выполнять. Провайдер, естественно, везде: и в малонаселенных пунктах, и в частном секторе, и в многоэтажных застройках.

Как отметили в компании, раньше, когда работали по технологии ADSL (сейчас от нее уже отказываются, но она еще существует), «Белтелеком» мог заключать с операторами договоры и предоставлять доступ к абоненту через свою линию. То есть пользователь мог выбрать оператора, который казался ему более выгодным.

Velcom Garant: безлимит за 17 рублей в месяц

Компании «Гарант» и «Атлант Телеком» как таковые уже не существуют — их выкупил Velcom.

Самый дешевый безлимитный тариф — «Хит 20» (20 Мбит/с) за 17 рублей в месяц.

Покрытие фиксированной сети Ethernet доступно более чем в 113 000 квартир в Витебске (это около 83% домохозяйств города).

Карта покрытия есть на сайте компании. Там же можно ввести свой адрес и проверить, доступна ли вам возможность подключения.

Телеком-оператор постоянно работает над увеличением зоны покрытия, а при формировании планов по расширению фиксированной сети учитывает пожелания клиентов. Оставить заявку на обеспечение доступа к домашнему интернету может любой горожанин на сайте компании, сообщили в отделе корпоративных коммуникаций предприятия.

«Передовые технологии»: безлимит за 8,90 рубля в месяц

Самый дешевый безлимитный тарифный план: «Турбо-5», на скорости до 5 Мбит/с за 8,90 рубля в месяц. Акция: 6,90 рубля в месяц на год для новых абонентов.

Зона покрытия: микрорайоны Билево, Билево-1, Билево-2, Билево-3, Юг-1, Юг-2, Юг-5 (частично), общежития ВГУ, а также интернаты ВГТУ, ВГМУ (частично).

В ближайших планах компании — обеспечить зону покрытия всего микрорайона Юг-5 и районов со студенческими общежитиями витебских университетов.

В компании пояснили, почему у них такая маленькая зона покрытия:

— ОДО «Передовые технологии» — молодая организация, предоставляющая услуги цифрового кабельного телевидения и доступа к интернету с 2009 года. В связи с этим покрытие оптоволоконными сетями выполнено не полностью. На темпы строительства влияет как техническая возможность оператора, так и готовность инфраструктуры города. Но на первоочередное строительство может влиять заинтересованность горожан.

«Деловая сеть»: безлимит за 16 рублей в месяц

В витебском филиале компании сообщили, что самый дешевый безлимитный тариф — IDOM MAX за 16 рублей в месяц. Скорость по технологии хDSL, до 25 Мбит/с.

Подключение идет по телефонной линии. Клиент звонит специалисту ООО «Деловые сети», называет номер телефона, и ему отвечают, есть ли техническая возможность подключения или нет. Так, в одном доме она может быть, а другой дом может быть переведен, например, на PON, и тогда «Деловые сети» не смогут подключить здесь интернет.

От руководства компании, которое находится в Минске, поступила немного другая информация:

— В 2018 году интернет-оператор «Деловая сеть» принял стратегическое решение о концентрации на интернет-услугах для бизнеса. Мы предоставляем доступ в интернет для юридических лиц, в том числе по индивидуальным выделенным линиям, проектируем и строим корпоративные сети связи, организуем SIP-телефонию.

В связи с этим компания оптимизирует карту подключения к сети интернет для физических лиц. Сейчас в Витебске в жилых домах к провайдеру «Деловая сеть» можно подключиться в нескольких локациях по технологиям ADSL и Ethernet. Возможность подключения в вашем районе нужно уточнять по телефону.

Как определяют зоны покрытия

В руководстве одного из интернет-провайдеров рассказали, что в горисполкоме раньше существовала комиссия, которая распределяла зоны действия интернет-провайдеров. Поэтому зоны покрытия — это что-то вроде исторически сложившейся картинки. «Гарант» в свое время был участником этой комиссии и тоже получал для обслуживания новостройки и старые дома.

Почему нельзя сделать зоной покрытия весь город? Один из источников подтвердил, что все надо согласовывать с «Белтелекомом». Шахты, по которым операторы прокладывают свои линии, принадлежат этой компании. Поэтому ее право: дать разрешение или нет.

Другие провайдеры сами проводят оптоволокно, но — в готовые шахты, а их аренду оплачивают. Можно, конечно, проложить шахту самим, но это дорого. Покрытие шахты, протяжка кабеля — это зона ответственности «Белтелекома».

При этом интернет-провайдер, не имеющий соцстандартов, самостоятельно решает: насколько для него выгодно проводить оптоволокно в какой-либо район (например, в Тулово на окраине Витебска).



