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Американский эксперт назвал слабое место российских ВКС

12.11.2018 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские ВКС испытывают серьезные проблемы с транспортной авиацией. Существует не только серьезная нехватка бортов, но и проблемы с техническим обслуживанием имеющихся самолетов. Об этом пишет военный эксперт Майкл Пек в блоге на сайте The National Interest.

Американский эксперт назвал слабое место российских ВКС
Фото: wikipedia.org

Большая часть транспортного авиапарка — построенные в СССР или в 90-е годы самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-72, Ан-124 и Ил-76 различных модификаций. Многие из них исчерпали свой ресурс.

Пек утверждает, что в распоряжении ВКС России есть около 300 транспортных самолетов, половина из которых — модели средней и малой дальности, и только сотня — тяжелые военно-транспортные самолеты.

Для сравнения: ВВС США располагают 270 тяжелыми транспортными самолетами С-5 и С-17, более 300 тактическими C-130H и C-130J.

Пек приводит также данные бывшего аналитика Министерства обороны США, который пожелал остаться неназванным. Он высказывает мнение о плачевном состоянии российских ВКС в Сирии: «Просто чудо, что эти Ан-124 или Ил-76 не разбились. Но однажды это произойдет». Также он указывает на то, что программа создания тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и Ил-76МДМ переживает не лучшие времена.

Все это говорит о том, что восстановление военно-транспортной авиации станет настоящим вызовом для России, резюмирует Пек.

 
 
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Российские ВКС испытывают серьезные проблемы с транспортной авиацией. Существует не только серьезная нехватка бортов, но и проблемы с техническим...
 
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