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В life:) сменился генеральный директор

12.11.2018 13:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Дина Цыбульская покинула пост генерального директора ЗАО «БеСТ», которое развивает бренд life:). В пресс-службе отметили, что гендиректор ушла из компании по соглашению сторон.

В life:) сменился генеральный директор
Дина Цыбульская. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Цыбульская работала в life:) c июля 2012, с марта 2016 года — в должности генерального директора. Она стала первой женщиной, которая возглавила крупную телекоммуникационную компанию в Беларуси.

«Компания благодарит Дину Цыбульскую за плодотворную работу, ценный вклад в развитие бизнеса и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении компании.

Исполняющим обязанности генерального директора ЗАО «БеСТ» с 12 ноября 2018 года назначен Эрдал Яйла.

Он присоединился к Turkcell Group в 2003 году и занимал различные должности в компании. До прихода в ЗАО «БеСТ» работал исполняющим обязанности генерального директора и финансовым директором lifecell Украина. С марта 2016 года работал первым заместителем генерального директора ЗАО «БеСТ»

 
 
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Дина Цыбульская покинула пост генерального директора ЗАО «БеСТ», которое развивает бренд life:). В пресс-службе отметили, что гендиректор ушла из компании...
 
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