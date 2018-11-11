В США появился редчайший гибрид птиц

В Пенсильвании обнаружена необычная птица — это гибрид не двух, как часто бывает, а трех разных видов. Его мать была гибридом двух видов, а отец — представителем совершенно другого, третьего рода. Научная работа об этом виде опубликована в журнале Biology Letters , кратко о нем пишет Naked Science .



Новый гибрид. Фото: Lowell Burket / Cornell Lab of Ornithology

Впервые птицу в мае 2018 года заметил наблюдатель Лоуэлл Буркет (Lowell Burket). Засняв ее на видео, он отметил, что ее окрас был похож как на золотокрылого (Vermivora chrysoptera), так и на синекрылого (Vermivora cyanoptera) пеночкового певуна, однако его пение больше походило на желтошапочного лесного певуна (Setophaga pensylvanica).

На сообщение о необычной находке откликнулся исследователь Дэвид Тойс (David Toews). Отследив птицу, орнитологи взяли образец ее крови, чтобы сравнить с образцами других видов. Догадка Буркета подтвердилась: птичка действительно была результатом смешения трех этих видов. Матерью оказалась птица — гибрид золотокрылого и синекрылого пеночкового певуна, которая спарилась с представителем желтошапочного лесного певуна, успешно породив потомство.



Так могла выглядеть мать необычной птицы. Скорее всего, она является гибридом двух видов: золотокрылого и синекрылого пеночкового певуна. Фото: Lowell Burket / Cornell Lab of Ornithology



Так мог выглядеть отец «тройного гибрида». Специалисты полагают, что он был желтошапочным лесным певуном. Фото: Lowell Burket / Cornell Lab of Ornithology



Результат необычного скрещения — птица с признаками трех видов. Фото: Lowell Burket / Cornell Lab of Ornithology

Факт появления гибрида трех видов уникален и зафиксирован впервые. Вместе с тем есть и повод для волнений: это явление может говорить о том, что в диких условиях наблюдается дефицит подходящих партнеров, что заставляет птиц спариваться с другими видами, подтверждая ранние наблюдения о сокращении популяций золотокрылых пеночковых певунов в районе Аппалачей (восток США).

«Факт гибридизации золотокрылых пеночковых певунов, среди которых наблюдается значительное снижение популяции, говорит о том, что у самок дела идут не лучшим образом. Кроме того, факт доказывает, что этот вид в целом остался генетически совместимым спустя долгое время после того, как они изменились во внешности», — говорит Тойс.

Известно, что некоторые гибриды птиц остаются плодородными и способными размножаться, а мать найденного тройного гибрида это подтверждает. Однако неизвестно, способен ли сам тройной гибрид к воспроизводству. А если и способен, не выглядит ли он слишком непривлекательно и странно для самок, чтобы те выбрали его в качестве партнера для спаривания.

«Эта находка „гибридизации гибрида“ предоставляет большую базу для исследования движения генов между разными видами, которые еще не наблюдаются или не описаны у птиц», — говорится в работе.