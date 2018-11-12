В Беларуси организовывают производство отечественного стрелкового оружия

В Беларуси возводят объект, где будут производить стрелковое оружие и патроны к нему. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко после доклада президенту страны. Сейчас в стране собирают некоторые образцы, но из импортных комплектующих.





«Президент эту задачу поставил неспроста. Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. Очень много стран ведут разработки этого оружия. Конечно, существуют определенные требования к технологиям производства. Поэтому задача главы государства поставлена, и она будет выполняться», — заявил глава Госкомвоенпрома.

По его словам, уже была демонстрация тех образцов, которые сейчас собираются в стране, но пока из импортных комплектующих.

«Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия. Пока это служебное и гражданское оружие. То есть это боевое оружие. Фактически оно отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных Силах. Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия», — отметил он.

По его слова, недалеко от Орши сейчас возводят объект, на котором будет освоено в первую очередь производство боеприпасов, т.е. патронов к стрелковому оружию, и организованы участки по сначала сборке, а потом производству образцов стрелкового оружия.

«Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но как глава государства и требует, нужно зарабатывать в первую очередь валюту за рубежом от продаж. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект. Потому что сделать для себя можно достаточно быстро, но гораздо сложнее сделать товар, который будет востребован и который сможет окупиться», — заявил Головченко.