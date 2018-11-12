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Honor назвал дату анонса нового "почти флагманского" смартфона
13.11.2018 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
21 ноября в Китае пройдет презентация нового «почти флагманского» смартфона — Honor 10 Lite. Об этом
Скорее всего, аппарат оснастят процессором Snapdragon 710, а также стеклянным градиентным корпусом и сдвоенной основной камерой. Сзади будет находится сканер отпечатков пальцев. Более подробные технические характеристики гаджета пока не раскрываются.
Обозреватель Gizmochina пишет, что Honor 10 Lite — попытка составить конкуренцию Xiaomi Mi 8 Lite. Последний (наш
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21 ноября в Китае пройдет презентация нового «почти флагманского» смартфона — Honor 10 Lite. Об этом пишет Gizmochina.
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