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Honor назвал дату анонса нового "почти флагманского" смартфона

13.11.2018 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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21 ноября в Китае пройдет презентация нового «почти флагманского» смартфона — Honor 10 Lite. Об этом пишет Gizmochina.

Honor назвал дату анонса нового "почти флагманского" смартфона
Источник: Gizmochina

Скорее всего, аппарат оснастят процессором Snapdragon 710, а также стеклянным градиентным корпусом и сдвоенной основной камерой. Сзади будет находится сканер отпечатков пальцев. Более подробные технические характеристики гаджета пока не раскрываются.

Обозреватель Gizmochina пишет, что Honor 10 Lite — попытка составить конкуренцию Xiaomi Mi 8 Lite. Последний (наш полный обзор) оснащается схожими техническими характеристиками и уже официально продается в Беларуси. В Gizmochina также утверждают, что цена Honor 10 Lite в Китае составит от 145 до 287 долларов в зависимости от конфигурации.

 
 
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21 ноября в Китае пройдет презентация нового «почти флагманского» смартфона — Honor 10 Lite. Об этом пишет Gizmochina.
 
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