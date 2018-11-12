21 ноября в Китае пройдет презентация нового «почти флагманского» смартфона — Honor 10 Lite. Об этом пишет Gizmochina.



Источник: Gizmochina

Скорее всего, аппарат оснастят процессором Snapdragon 710, а также стеклянным градиентным корпусом и сдвоенной основной камерой. Сзади будет находится сканер отпечатков пальцев. Более подробные технические характеристики гаджета пока не раскрываются.

Обозреватель Gizmochina пишет, что Honor 10 Lite — попытка составить конкуренцию Xiaomi Mi 8 Lite. Последний (наш полный обзор ) оснащается схожими техническими характеристиками и уже официально продается в Беларуси. В Gizmochina также утверждают, что цена Honor 10 Lite в Китае составит от 145 до 287 долларов в зависимости от конфигурации.