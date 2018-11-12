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Известный инсайдер раскрыл подробности о грядущем Samsung Galaxy S10
13.11.2018 17:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный точными прогнозами инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте
По его сведениям, смартфон оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране, тремя основными камерами (обычная, широкоугольная, телефото), круглым вырезом в верхней части дисплея и оболочкой под названием One UI над операционной системой Android Pie.
Главная идея новой оболочки — сосредочиться на основных элементах системы, чтобы пользователи меньше отвлекались на разные мелочи.
«Обзорную» зону, которую не будут загромождать элементами управления, вынесли в верхнюю часть интерфейса. Ту, с которой пользователям придется взаимодействовать больше всего — в нижнюю.
Точной даты анонса Samsung Galaxy S10 пока не называется. Скорее всего, презентация пройдет в начале следующего года.
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Известный точными прогнозами инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл подробности о грядущем флагманском смартфоне компании Samsung — Galaxy S10.
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