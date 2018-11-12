Известный инсайдер раскрыл подробности о грядущем Samsung Galaxy S10

Известный точными прогнозами инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл подробности о грядущем флагманском смартфоне компании Samsung — Galaxy S10.



Виды вырезов в верхних частях экранов в будущих смартфонах компании Samsung

По его сведениям, смартфон оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране, тремя основными камерами (обычная, широкоугольная, телефото), круглым вырезом в верхней части дисплея и оболочкой под названием One UI над операционной системой Android Pie.

Главная идея новой оболочки — сосредочиться на основных элементах системы, чтобы пользователи меньше отвлекались на разные мелочи.

«Обзорную» зону, которую не будут загромождать элементами управления, вынесли в верхнюю часть интерфейса. Ту, с которой пользователям придется взаимодействовать больше всего — в нижнюю.



Примерно так будет выглядеть оболочка One UI

Точной даты анонса Samsung Galaxy S10 пока не называется. Скорее всего, презентация пройдет в начале следующего года.