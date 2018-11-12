Жизнь 70-летнего Чена из Тайваня перевернула игра Pokemon Go, которую ему показал внук. Пожилой мужчина охотится за покемонами одновременно с 15 телефонов, которые он вмонтировал в свой велосипед. Так Чен может почти круглосуточно кататься по городу в поисках причудливых виртуальных созданий. По словам самого мужчины, игра помогает ему справиться с болезью Альцгеймера и найти новых друзей. Как выглядит «поисковая» система пожилого тайваньца?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как пенсионер из Тайваня ловит покемонов с 15 телефонов одновременно Жизнь 70-летнего Чена из Тайваня перевернула игра Pokemon Go, которую ему показал внук. Пожилой мужчина охотится за покемонами одновременно с 15 телефонов, которые...