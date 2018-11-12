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Как пенсионер из Тайваня ловит покемонов с 15 телефонов одновременно

13.11.2018 22:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Жизнь 70-летнего Чена из Тайваня перевернула игра Pokemon Go, которую ему показал внук. Пожилой мужчина охотится за покемонами одновременно с 15 телефонов, которые он вмонтировал в свой велосипед. Так Чен может почти круглосуточно кататься по городу в поисках причудливых виртуальных созданий. По словам самого мужчины, игра помогает ему справиться с болезью Альцгеймера и найти новых друзей. Как выглядит «поисковая» система пожилого тайваньца?

 
 
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Жизнь 70-летнего Чена из Тайваня перевернула игра Pokemon Go, которую ему показал внук. Пожилой мужчина охотится за покемонами одновременно с 15 телефонов, которые...
 
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