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ЦРУ пыталось разработать "сыворотку правды"
14.11.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разрабатывало психоактивное вещество, под воздействием которого люди могли бы легче раскрывать секретные сведения, и рассматривало возможность его применения. Об этом
В ходе поисков эффективного средства специалисты ЦРУ выяснили, что наилучшим образом подходит препарат мидазолам, так как он обладает успокоительным действием. Мидазолам вызывает временную амнезию, что также было высоко оценено разработчиками. Недостатком препарата была названа необходимость вводить его внутривенно.
Препарат, обладающий эффектом «сыворотки правды», был рассчитан для применения в отношении подозреваемых в терроризме. Сотрудники отмечали, что он «заслуживает того, чтобы его испытать». Для его использования оставалось получить разрешение министерства юстиции США. В 2003 году программа была закрыта.
«Правда заключается в том, что наследием пыток ЦРУ стали покалеченные тела и травмированные души. Сегодня, когда президент поддерживает применение пыток, а на посту директора ЦРУ та, кто была глубоко вовлечена в пытки заключенных, особенно важно привлекать внимание к преступлениям прошлого», — отмечается в докладе организации.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разрабатывало психоактивное вещество, под воздействием которого люди могли бы легче раскрывать секретные...
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