life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. За счет этого абоненты мобильного оператора смогут поддержать благотворительные и волонтерские организации, а также социальные платформы.



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Перечислить деньги в пользу одной из организаций можно двумя способами: набрать номер *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:

Белорусский детский хоспис — *222*1#

«БлагоДарим» — *222*2#

«SOS — Детские деревни» — *222*3#

Могилевский детский хоспис — *222*4#

Центр помощи аутичным детям — *222*6#

«ЮниХелп» — *222*7#

Благотворительный фонд «Шанс» — *222*8#

Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА» — *222*11#

Учреждение «ИменаМедиа» — *222*12#

Поисково-спасательный отряд «Ангел» *222*13#

Центр помощи жизни *222*14#

При любом способе перечисления сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: один, два или пять рублей. Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы на номер *222# не тарифицируются.