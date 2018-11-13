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life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи

14.11.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. За счет этого абоненты мобильного оператора смогут поддержать благотворительные и волонтерские организации, а также социальные платформы.

life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Перечислить деньги в пользу одной из организаций можно двумя способами: набрать номер *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:

  • Белорусский детский хоспис — *222*1#
  • «БлагоДарим» — *222*2#
  • «SOS — Детские деревни» — *222*3#
  • Могилевский детский хоспис — *222*4#
  • Центр помощи аутичным детям — *222*6#
  • «ЮниХелп» — *222*7#
  • Благотворительный фонд «Шанс» — *222*8#
  • Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА» — *222*11#
  • Учреждение «ИменаМедиа» — *222*12#
  • Поисково-спасательный отряд «Ангел» *222*13#
  • Центр помощи жизни *222*14#

При любом способе перечисления сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: один, два или пять рублей. Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы на номер *222# не тарифицируются.

 
 
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