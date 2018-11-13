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life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи
14.11.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. За счет этого абоненты мобильного оператора смогут поддержать благотворительные и волонтерские организации, а также социальные платформы.
Перечислить деньги в пользу одной из организаций можно двумя способами: набрать номер *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:
При любом способе перечисления сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: один, два или пять рублей. Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы на номер *222# не тарифицируются.
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life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. За счет этого абоненты мобильного оператора смогут поддержать благотворительные и волонтерские организации,...
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