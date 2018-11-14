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Только 20 лучших стартапов будет отобрано в полуфинал конкурса«СТАРТАПА ГОДА»

15.11.2018 02:30 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018».

В конференции примет участие более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из США, Израиля, России и других стран СНГ.

Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

В мероприятии примут участие Izick Goldenberg из Playtech Group (Израиль), Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина), Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор России, Владислав Федотов, управляющий QBF Ventures и другие специально приглашенные гости.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний и лучших команд, генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018».
 
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