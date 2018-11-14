Вечером в среду в социальной сети «Инстаграм» была разблокирована страница главы Чечни Рамзана Кадырова (@kadyrov95), заблокированная в 2017 году. Лидер Чечни успел опубликовать несколько постов, но теперь страница снова недоступна.

Свой первый пост Кадыров посвятил пистолету: «Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой?»

Как пояснил глава Чечни, «запись и фото с размышлениями о пистолете» были заготовлены у него еще в декабре 2017 года, однако он не успел «закинуть их в «Инстаграм», поскольку его страницу заблокировали.

«В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев, — написал Кадыров. — Надеюсь, что произошедшая ошибка не будет повторена».

Однако уже в четверг утром страница чеченского лидера в «Инстаграм» снова перестала открываться. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 появляется сообщение о том, что она могла быть удалена.

Компания Facebook удалила аккаунты Кадырова в «Фейсбуке» и «Инстаграме» в декабре 2017 года — вскоре после его включения в санкционный «список Магнитского».

В минфине США объясняли, что глава Чечни попал под санкции, поскольку «несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека».

На момент блокировки на страницу Кадырова было подписано более трех миллионов человек. Сам Кадыров тогда заявлял, что доволен блокировкой. «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях «Инстаграм» и их покровителей в Белом доме», — писал он в «Телеграме».

@za_kadyrov95 вместо Кадырова

На прошлой неделе «Инстаграм» заблокировал страницу @za_kadyrov95, которая появилась через полгода после блокировки официальной страницы Кадырова.

На странице публиковались новости из Чечни, а также фото и видео членов семьи Кадырова. Многие посты дублировали те, что выходили на официальных страницах Кадырова во «ВКонтакте» и соцсети Mylistory, разработанной чеченским программистом Магомедом Эсхановым.

Информация об аккаунте @zakadyrov95 появилась на странице сайта чеченского телеканала «Грозный» в июле 2018 года.

«Авторы проекта обещают, что будут максимально оперативно и емко информировать о деятельности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, доводить до его сведения наиболее интересные и злободневные комментарии пользователей», — писали на сайте телеканала «Грозный». Пользователям советовали отправлять личные сообщения: «И они станут известны главе ЧР [Чеченской Республики]».

Страница набрала более полутора миллионов подписчиков, среди которых были политики и представители шоу-бизнеса. В частности, на страницу были подписаны Яна Рудковская, Тимати и Тина Канделаки. Все они размещали в своих аккаунтах фотографии с главой Чечни и отмечали пользователя @za_kadyrov95.

«Мой дорогой товарищ и друг Рамзан @za_kadyrov95 ! Каждый год, поздравляя тебя в твой день рождения, который в этом году приходится на 200-летие города Грозного, я тебе говорю, что ты самый молодой из нас», — писала Канделаки на своей официальной странице в день рождения Кадырова, 5 октября.

Сам Кадыров страницу @za_kadyrov_95 своей не объявлял. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев рассказывал изданию «Кавказ. Реалии», что за ее созданием стоит команда сторонников главы республики.

Канделаки отказалась от комментария Би-би-си, предложив обратиться в «Инстраграм».

Рудковская узнала о блокировке страницы @za_kadyrov95 от Би-би-си и сказала, что отмечала пользователя @za_kadyrov95, потому что знает, что он имеет отношение к Кадырову.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов на звонок Русской службы Би-би-си не ответил.