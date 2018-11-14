|
Марк Цукерберг приказал топ-менеджерам Facebook перейти на Android-смартфоны
15.11.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Генеральный директор Facebook — Марк Цукерберг — приказал сотрудникам на руководящих должностях перейти на смартфоны с операционной системой Android. Об этом
К такому решению Цукерберг, скорее всего, пришел после того, как Тим Кук дал интервью MSNBC в марте этого года.
В нем глава Apple раскритиковал Facebook и заявил, что сервис внедряется в жизнь людей, собирает слишком много личной информации пользователей и использует ее в своих интересах. Это произошло после скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что компания
В The Verge отмечают, что решение перевести высокопоставленных менеджеров Facebook на Android «выглядит разумным». Операционная система превалирует во многих регионах за пределами США — например, в Южной Америке, Европе, России, Азии и Ближнем Востоке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор Facebook — Марк Цукерберг — приказал сотрудникам на руководящих должностях перейти на смартфоны с операционной системой Android. Об этом пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)