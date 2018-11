Марк Цукерберг приказал топ-менеджерам Facebook перейти на Android-смартфоны

Генеральный директор Facebook — Марк Цукерберг — приказал сотрудникам на руководящих должностях перейти на смартфоны с операционной системой Android. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The New York Times.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

К такому решению Цукерберг, скорее всего, пришел после того, как Тим Кук дал интервью MSNBC в марте этого года.

В нем глава Apple раскритиковал Facebook и заявил, что сервис внедряется в жизнь людей, собирает слишком много личной информации пользователей и использует ее в своих интересах. Это произошло после скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что компания получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook и использовала ее для рекламы политической кампании Дональда Трампа.

В The Verge отмечают, что решение перевести высокопоставленных менеджеров Facebook на Android «выглядит разумным». Операционная система превалирует во многих регионах за пределами США — например, в Южной Америке, Европе, России, Азии и Ближнем Востоке.