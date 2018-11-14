Подо льдами Гренландии нашли огромный кратер

Около 12 тысяч лет назад на Гренландию упал крупный металлический астероид и оставил кратер размером с город. Сейчас его обнаружили ученые. Научная работа о находке опубликована в журнале Science Advances , кратко о ней сообщает сайт Канзасского университета.



Падение метеорита на Гренландию в представлении художника. Изображение: John Paden / ku.edu

Ударный кратер обнаружили под ледником Гайавата в северо-западной части Гренландии. Ширина кратера — 31 километр. Это сравнимо с размерами крупного города — например, Парижа. Сам кратер скрыт под слоем льда, толщина которого достигает километра.

Рассмотреть его получилось с помощью многоканального когерентного радиолокатора глубины, разработанного в Канзасском университете. Исследователи собирали данные в Арктике с 1997 до 2016 года и составили карту подледного рельефа Гренландии.



Самолет, радиолокационные волны и то, что они помогают увидеть. Изображение: NASA / ku.edu



Так выглядел бы кратер без слоя льда. Изображение: John Paden / ku.edu

Заметив кратер, специалисты отправились на место. Выяснилось, что на краю ледяного щита видна округлая структура. На месте кратера обнаружили шоковый кварц и другие признаки столкновения.

Авторы работы полагают, что кратер образовался в плейстоцене — примерно 12 тысяч лет назад. Тогда на это место упал метеорит из металла шириной более километра. Точное время этого события специалистам еще предстоит установить.