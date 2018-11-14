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МТС снизил цену Xiaomi Redmi 6A на 32%

15.11.2018 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор МТС снизил цену смартфона Xiaomi Redmi 6A как при покупке одним платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

МТС снизил цену Xiaomi Redmi 6A на 32%
Redmi 6A слева. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прежняя цена Redmi 6A (2/16 ГБ) составляла 279 рублей. Теперь его получится приобрести за 189 рублей — стоимость устройства снизилась на 32%, или 90 рублей. Представители МТС отмечают, что при покупке аппарата абонентам полагается бонус — 8 ГБ интернет-трафика.

Гаджет оснащается 5,45-дюймовым экраном, основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп, процессором MTK Helio A22 и аккумулятором емкостью в 3000 мАч. Есть возможность установки одновременно двух SIM-карт или одной «симки» вместе с картой памяти. В белорусских интернет-магазинах цена смартфона стартует с отметки в 238 рублей.

 
 
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Оператор МТС снизил цену смартфона Xiaomi Redmi 6A как при покупке одним платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
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