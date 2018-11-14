Найдена недостающая деталь загадочного механизма, которому 2200 лет

Археологи в Эгейском море обнаружили недостающую часть антикитерского механизма — возможно, первого компьютера на земле, сообщает Haaretz. Свое название артефакт получил в честь греческого острова, рядом с которым был найден.



Фото: Brett Seymour / EUA/ARGO

Механизм датируется примерно 100−200 годами до н. э. То есть ему, по прикидкам археологов, около 2200 лет. Некогда устройство состояло из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус. По уровню сложности антикерский механизм соответствует устройствам Нового времени.

Недостающей деталью, найденной в Эгейском море, стал бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». На артефакте изображен бык.

Скорее всего, механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Кроме того, в нем были заложены функции предсказания, в частности, определялся цвет и размер солнечного затмения, а из него и сила ветров на море.