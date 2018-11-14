Назван флагманский смартфон с лучшим временем автономной работы

Ресурс PhoneArena протестировал флагманский смартфон Huawei Mate 20 и сравнил уровень его автономности с другими топовыми аппаратами.

Все смартфоны в PhoneArena тестируются по одному и тому же алгоритму, что позволяет оценить реальную автономность устройств и сравнить ее между собой.



Фото: PhoneArena

Huawei Mate 20 с процессором Kirin 980 (7-нм) и аккумулятором на 4000 мАч в ходе тестирования проработал 14 часов 26 минут — дольше, чем iPhone Xr, iPhone Xs Max, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 3 XL и другие гаджеты.



Фото: PhoneArena

По времени зарядки аккумулятора Huawei Mate 20 также оказался среди лидеров (98 минут), уступив только OnePlus 6, 100% заряда батареи которому понадобилось 80 минут. Правда и объем аккумулятора у него меньше и составляет 3300 мАч.

Отметим, что в тестировании не принимал участи Huawei Mate 20 Pro, в котором используется еще более емкий аккумулятор на 4200 мАч.