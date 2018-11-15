Самый мощный российский корабль отстрелялся ракето-торпедами

Флагманский корабль Северного флота России и самый мощный действующий крейсер в мире «Петр Великий» произвел пуск ракето-торпед во время противолодочных учений в Баренцевом море. Видео было опубликовано Министерством обороны России.

Во время маневров надводному крейсеру противодействовала атомная подводная лодка. По замыслу учений, перед экипажами двух боевых кораблей стояла задача в заданном районе Баренцева моря обнаружить друг друга и применить комплексы вооружения: противолодочного — для надводного корабля, и торпедного — для подводного.

«Петр Великий» — единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» ВМФ России, крупнейший в мире неавианесущий боевой корабль с атомной энергетической установкой. Его водоизмещение составляет 25 860 тонн. Автономность плавания — 60 суток, экипаж — 1100 офицеров, мичманов и матросов.