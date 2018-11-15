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Ученые объяснили парадокс любви к кофе

16.11.2018 13:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Способность чувствовать горечь человек приобрел в ходе эволюции как естественную систему защиты организма от вредных веществ. По логике, почувствовав горечь, мы должны выплюнуть такую пищу. Тогда почему нам нравится горький вкус кофе? И даже больше: чем люди чувствительнее к горькому вкусу кофеина, тем больше кофе они потребляют. Ученые из американского Северо-западного университета (США) нашли объяснение этого парадокса.

Ученые объяснили парадокс любви к кофе
Источник: pixabay.com

Соответствующая научная работа была опубликована 15 ноября. В ходе исследования ученые изучили потребление напитков у более чем 400 тысяч мужчин и женщин в Великобритании.

сследования показали, что у любителей кофе присутствовали гены, обуславливающие высокую чувствительность к кофеину. Их развитие было продиктовано опытом потребления кофе, который оказывал стимулирующий эффект на организм.

Другими словами, люди, отчетливо чувствующие горечь, могут связывать свои хорошие ощущения с потреблением кофеина.

Ученые также установили, что есть и другая чувствительность к горечи - например, ко вкусам хинина пропилтиоурацила (синтетического горького вкуса, присущего токсическим соединениям в капустных). Люди, чувствительные к этим вкусам, избегают употребления кофе, предпочитая чай. Чувствительность к пропилтиоурацилу также приводит к снижению потребления алкоголя, особенно красного вина.

 
 
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Способность чувствовать горечь человек приобрел в ходе эволюции как естественную систему защиты организма от вредных веществ. По логике, почувствовав горечь,...
 
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