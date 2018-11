Илон Маск рассказал в Twitter, что его компания The Boring Company начала строить сторожевую башню в Лос-Анджелесе. В связи с этим в компании появилось вакантное место «рыцаря», пишет TJournal.

«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей»

Неизвестно, пошутил ли Маск или The Boring Company действительно построит сторожевую башню. Предприниматель прикрепил к твиту ссылку на сайт компании, где в списке вакансий действительно можно обнаружить «Стражника башни». Отмечается, что позиция будет доступна только два дня.

Глава The Boring Company также опубликовал изображение сторожевой башни, вероятно, в качестве примера будущего строения компании.