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Лидчанка задолжала МТС 1,8 рубля и получила иск от взыскателей долгов

19.11.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Несколько лет назад жительница Лиды стала абонентом МТС, но вскоре решила отказаться от услуг оператора. Через два года ей пришло исковое заявление с требованием возместить долг перед МТС в пользу другой организации, занимающейся «взысканием задолженностей за услуги связи».

Лидчанка задолжала МТС 1,8 рубля и получила иск от взыскателей долгов
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Просила оформить тарифный план с предоплатой»

В 2015 году Оксана обратилась в один из салонов МТС в Лиде и стала абонентом оператора. Она просила оформить на нее тарифный план, действующий по предоплате — номер ей нужен был временно. В слоне связи лидчанку заверили, что именно такой тариф ей и предлагают.

В начале 2016 года Оксана решила перестать пользоваться услугами МТС, и через некоторое время обратилась в тот же салон связи. Лидчанку интересовало, есть ли у нее задолженности перед МТС, и все ли в порядке перед закрытием номера. Сотрудник салона, по ее словам, ответил, что абонентский номер по уже заблокирован, а задолженности отсутствуют.

В конце октября нынешнего года Оксане по почте пришло исковое заявление в суд Первомайского района Минска от ООО «Мавитэс Дело».

Лидчанка задолжала МТС 1,8 рубля и получила иск от взыскателей долгов
Фото предоставлено героем статьи, Оксаной

В заявлении говорится, что по договору уступки требования компании перешло право востребовать с нее долг в размере 1,82 рубля, который с учетом пени и государственной пошлины преобразовался в 10,62 рублей. На сайте ООО «Мавитэс Дело» сказано, что их организация «занимается судебным взысканием задолженностей за услуги связи».

О том, что перед МТС у нее осталось задолженность, лидчанка узнала из искового заявления, о существовании ООО «Мавитэс Дело» ранее она не подозревала. Оксана обратилась к сотрудникам МТС через официальный аккаунт в Twitter и попыталась прояснить ситуацию.

Лидчанка задолжала МТС 1,8 рубля и получила иск от взыскателей долгов
Лидчанка задолжала МТС 1,8 рубля и получила иск от взыскателей долгов

Выше — скриншоты переписки Оксаны и представителей МТС в Twitter.

Там ей ответили, что проверить, правильно ли ее проконсультировали в 2016 году по поводу наличия задолженности, «не представляется возможным». Но на момент окончательной блокировки у лидчанки образовался долг в 1,82 рубля. При этом Оксане отправили ссылку для погашения задолженности через сайт МТС по ее лицевому номеру, который уже заблокирован и ей не принадлежит.

Обращение в прокуратуру

Оксана уверена, что ее права нарушены. На взгляд лидчанки, в МТС должны были сообщить ей о наличии задолженности заранее, а не в исковом заявлении, а также не передавать ее личные данные (фамилию, имя, отчество, личный номер паспорта, адрес места жительства) другой компании без ее ведома — из-за последнего договор с ООО «Мавитэс Дело» лидчанка считает незаконным.

Оксана обратилась с заявлением в прокуратуру Минска и требует от МТС проверить, действительно ли у нее есть задолженность перед оператором. Если да, то расторгнуть договор с ООО «Мавитэс Дело», восстановить ее лицевой счет и выставить сумму к оплате.

Что говорят в МТС

Мы попросили представителей МТС прокомментировать ситуацию.

«В 2015 году Оксана подключилась у коммерческих представителей компании МТС на тарифный план „МТС СМАРТ MINI“. Это обыкновенный тарифный план с абонентской платой — пока есть средства на лицевом счету, услугами связи можно пользоваться, когда деньги заканчиваются, абонент может уйти в блокировку. При этом, может образовываться задолженность, например, если были подключены дополнительные услуги или сервисы.

Оксана со своей стороны все сделала правильно: чтобы убедиться, что у нее нет задолженности, она обратилась к коммерческим представителям компании МТС.

Скорее всего, здесь и произошло недоразумение — коммерческий представитель подтвердил, что номер заблокирован, но не проинформировал, есть ли задолженность у абонента. В случаях, когда абоненты хотят проверить баланс при отключении от услуг компании, мы все-таки рекомендуем обращаться в собственные салоны связи МТС.

Компания МТС в соответствии с законодательством Республики Беларусь имеет право привлекать третьих лиц для взыскания задолженностей — абонент выражает согласие с этим, заключая договор на услуги связи. В таком случае уведомлять о долге и о том, кому его оплачивать, должно третье лицо. В данном случае оплачивать долг нужно на его счет».

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько лет назад жительница Лиды стала абонентом МТС, но вскоре решила отказаться от услуг оператора. Через два года ей пришло исковое заявление...
 
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