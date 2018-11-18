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Опубликованы фотографии затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
19.11.2018 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотографии затонувшей подлодки «Сан-Хуан» опубликовало ВМС Аргентины на своей официальной
На снимках видно, что корпус подлодки серьезно деформирован — это свидетельствует о сильном взрыве, произошедшем на борту субмарины. Части корпуса и внутренних устройств подлодки разбросаны вокруг субмарины в радиусе 80−100 метров.
Напомним, что дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» на борту которой находились 44 члена экипажа пропала 15 ноября 2017 года в 430 км от побережья Патагонии. Продлившаяся две недели поисковая операция результатов не дала. Найти субмарину
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Фотографии затонувшей подлодки «Сан-Хуан» опубликовало ВМС Аргентины на своей официальной странице в Twitter. На кадрах можно разглядеть различное оборудование,...
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