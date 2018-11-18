Фотографии затонувшей подлодки «Сан-Хуан» опубликовало ВМС Аргентины на своей официальной странице в Twitter. На кадрах можно разглядеть различное оборудование, винт, который находится рядом с субмариной, и развороченный жилой отсек.

На снимках видно, что корпус подлодки серьезно деформирован — это свидетельствует о сильном взрыве, произошедшем на борту субмарины. Части корпуса и внутренних устройств подлодки разбросаны вокруг субмарины в радиусе 80−100 метров.

Напомним, что дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» на борту которой находились 44 члена экипажа пропала 15 ноября 2017 года в 430 км от побережья Патагонии. Продлившаяся две недели поисковая операция результатов не дала. Найти субмарину удалось только в ноябре 2018 года.