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"Яндекс" представил крупное обновление поиска

19.11.2018 12:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Яндекс» представил самое большое обновление поиска — «Андромеда». Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.

"Яндекс" представил крупное обновление поиска
Источник: Maxim Shemetov / Reuters

«Андромеда» объединила более тысячи улучшений. Среди них — «быстрые ответы». Это способ быстро получить ответы на конкретные запросы. Например, если вбить в поисковую строку «где пообедать», поиск выдаст выборку из мест рядом с пользователем. Там получится сразу выбрать место и забронировать столик, а также заказать доставку на дом.

Еще один новый сервис назвали «Яндекс. Знатоки». В нем реальные люди смогут отвечать на запросы. При этом «знатоки» будут специализироваться на разных темах — например, один специалист будет отвечать только на вопросы о кошках. Там же появятся специальные чаты, чтобы еще быстрее получать ответы на поисковые запросы.

«Удобство выбора» — технология, которая ранжирует сайты по качеству. Она учитывает удобство сайта, лояльность аудитории, баланс полезного и навязчивого. Вместе всё это позволит пользователям выбирать сайты с самой надежной и полезной информацией.

"Яндекс" представил крупное обновление поиска
Такие значки будут появляться рядом со ссылками в поисковой выдаче. Фото: TUT.BY

Возле ссылок в поисковой выдаче будут отображаться разные значки. Среди них — «официальность» (например, у сайтов госучреждений), «полезность» и «выбор пользователей».

Сервис «коллекции» позволяет пользователям «складировать» нужную информацию из разных источников в одном месте. Например, по запросу «красивые интерьеры» можно собрать сайты с полезной информацией, картинки с красивым интерьером комнат, а также адреса заведений, где такой интерьер смогут воплотить в жизнь.

 
 
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«Яндекс» представил самое большое обновление поиска — «Андромеда». Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.
 
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