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Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"
19.11.2018 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Яндекс» представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника «Алиса» — Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.
Это «умные колонки», созданные в партнерстве с компаниями IRBIS и DEXP. Они похожи на «Яндекс.Станцию», старт продаж которой
Irbis A и Dexp Smartbox позволят «на ходу» задать вопрос «Алисе». В них также есть возможность поставить будильник, и большинство функций «взрослой» «Яндекс.Станции». Из отличий — меньшая мощность звука, и отсутствие подключения к ТВ.
В России за Irbis A и Dexp Smartbox будут просить 3299 российских рублей (около 50 долларов по текущему курсу). Старт продаж ожидается до конца 2018 года. Пока неизвестно, будут ли эти устройства поставлять в Беларусь.
«Яндекс.Телефон», о котором
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«Яндекс» представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника «Алиса» — Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом компания сообщила на мероприятии для...
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