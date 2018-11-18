ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"

19.11.2018 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Яндекс» представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника «Алиса» — Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.

Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"
Фото: TUT.BY

Это «умные колонки», созданные в партнерстве с компаниями IRBIS и DEXP. Они похожи на «Яндекс.Станцию», старт продаж которой вызвал ажиотаж в Москве. Новые устройства отличаются от «Яндекс.Станции» некоторыми функциями и ценой.

Irbis A и Dexp Smartbox позволят «на ходу» задать вопрос «Алисе». В них также есть возможность поставить будильник, и большинство функций «взрослой» «Яндекс.Станции». Из отличий — меньшая мощность звука, и отсутствие подключения к ТВ.

Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"
Фото: TUT.BY
Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"
Фото: TUT.BY

В России за Irbis A и Dexp Smartbox будут просить 3299 российских рублей (около 50 долларов по текущему курсу). Старт продаж ожидается до конца 2018 года. Пока неизвестно, будут ли эти устройства поставлять в Беларусь.

«Яндекс.Телефон», о котором появились слухи ранее, компания не показала и информацию о нем комментировать не стала. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Яндекс» представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника «Алиса» — Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом компания сообщила на мероприятии для...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Яндекс" представил крупное обновление поиска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика