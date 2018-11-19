Эксперт назвал преимущество американского танка M1 Abrams перед российскими танками

Американский танк M1 Abrams оснащен системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей российские аналоги, говорится в статье журнала The National Interest. Военный эксперт Чарли Гао уверен, что это дает значительное преимущество танку M1 Abrams перед российскими танками.



Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org

Установленная на американском танке система BFT (Blue Force Tracking) позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение бронетехники других подразделений, пехоты, а также координировать действия с союзниками.

У российской бронетехники есть похожие системы, но их возможности куда скромнее. Работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук» и система определения местоположения подвижных объектов «Азимут», по мнению эксперта, лишены той гибкости, которую получили американские военные. К тому же такая связка встречается не на всех российских танках, а только на командирских машинах.



Фото: Reuters

Попытка изменить ситуацию была предпринята в 2010 году, когда на Т-90А2 была установлена автоматизированная система управления «Созвездие-2М», но в войска такие машины так и не пошли.

По мнению Чарли Гао, наличие системы BFT так же важно для танка, как надежная броня, высокие огневая мощь и подвижность.