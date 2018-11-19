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Эксперт назвал преимущество американского танка M1 Abrams перед российскими танками

20.11.2018 10:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский танк M1 Abrams оснащен системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей российские аналоги, говорится в статье журнала The National Interest. Военный эксперт Чарли Гао уверен, что это дает значительное преимущество танку M1 Abrams перед российскими танками.

Эксперт назвал преимущество американского танка M1 Abrams перед российскими танками
Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org

Установленная на американском танке система BFT (Blue Force Tracking) позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение бронетехники других подразделений, пехоты, а также координировать действия с союзниками.

У российской бронетехники есть похожие системы, но их возможности куда скромнее. Работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук» и система определения местоположения подвижных объектов «Азимут», по мнению эксперта, лишены той гибкости, которую получили американские военные. К тому же такая связка встречается не на всех российских танках, а только на командирских машинах.

Эксперт назвал преимущество американского танка M1 Abrams перед российскими танками
Фото: Reuters

Попытка изменить ситуацию была предпринята в 2010 году, когда на Т-90А2 была установлена автоматизированная система управления «Созвездие-2М», но в войска такие машины так и не пошли.

По мнению Чарли Гао, наличие системы BFT так же важно для танка, как надежная броня, высокие огневая мощь и подвижность.

 
 
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Американский танк M1 Abrams оснащен системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей российские аналоги, говорится в статье журнала The National Interest....
 
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