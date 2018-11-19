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Астрономы обнаружили "второе Солнце"

20.11.2018 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Международная группа исследователей из обнаружила «брата-близнеца» Солнца. Об этом сообщает сайт Португальского института астрофизики и космических наук.

Астрономы обнаружили "второе Солнце"
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: tesis.lebedev.ru

Солнечные двойники — это звезды, образовавшиеся в том же кластере, что и Солнце, около 4,6 миллиардов лет назад. Со временем звезды в этом кластере «рассеялись» по нашей галактике, и отыскать их стало достаточно сложно.

Обнаруженный специалистами «солнечный брат» называется HD 186 302. Ему примерно четыре с половиной миллиарда лет, по химическому составу он практически не отличается от нашего Солнца. Найти звезду исследователям удалось, проанализировав информацию о 230 тысячах спектральных изменений из проекта AMBRE и миссии GAIA.

«Поскольку информации о прошлом Солнца мало, изучение звезд-двойников может помочь определить, где и при каких условиях в галактике сформировалось наше Солнце», сказал Вардан Адибекян (Vardan Adibekyan), один из авторов исследования. Теперь ученые займутся поиском планет около HD 186 302, которые могли бы быть похожи на Землю.

 
 
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Международная группа исследователей из обнаружила «брата-близнеца» Солнца. Об этом сообщает сайт Португальского института астрофизики и космических наук.
 
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